Ukraina kulutab tuleval aastal kaitsele 60 protsenti eelarvest

"2025. aasta riigieelarve võeti vastu," ütles peaminister Denõss Šmõhal Telegramis, lisades: "Kogu kodanike ja ettevõtete maksuraha suunatakse tuleval aastal meie riigi kaitseks ja julgeolekuks."

Ukraina järgmise aasta kaitse- ja julgeolekukulutusteks on 3,6 triljoni grivna (82,5 miljardi euro) suurusest eelarvest ette nähtud 2,23 triljonit grivnat (51,1 miljardit eurot), näitavad rahandusministeeriumi avaldatud dokumendid.

"Piiratud ressursse arvestades määratleb see eelarve selgelt prioriteedid: kaitse, julgeolek, rahva toetamine, riigi areng ja taastamine. Need on asjad, mis teevad meid tugevamaks ja viivad võidule," ütles peaminister.

Eelarve peab allkirjastama president Volodõmõr Zelenski.

Venemaal on järgmisel aastal kavas kulutada sõjale dollarites kolm korda suurem summa kui Ukrainal.

Moskva 2025. aasta kaitse-eelarve on 13,5 triljonit rubla (127 miljardit eurot), millele lisandub 3,5 triljonit rubla (32,9 miljardit eurot) sisejulgeolekule.