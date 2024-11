Kolmapäeval sajab lörtsi ja lund ning tuiskab

Kolmapäeva öö on Eestis pilvine. Sajab tihedat vihma, lörtsi ja lund ning mitmel pool tuiskab. Tuul pöördub kagusse ja itta, looderannikul ja saartel kirdesse ning tugevneb hommikuks. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi ning liiklusolud on keerulised.

Hommik on küll vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid kohati sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund. Mõnel pool võivad tänavad libedad olla. Puhub mõõdukas, iiliti tugev ida-, kagutuul ning õhusooja on 0 kuni 2 kraadi.

Ennelõunal on taevas pilves. Sajab lund ja lörtsi, Lõuna-Eestis ka vihma ning mitmel pool tuiskab. Pärastlõunal asendub sadu kõikjal lörtsi ja vihmaga. Tuul puhub idast ja kirdest, Lõuna-Eestis kagust ja lõunast kiirusega 7 kuni 13, iiliti 18, rannikul iiliti kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on küll 0 kuni 5 kraadi, kuid liiklusolud püsivad keerulised.

Töönädala lõpp on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, neljapäeval kohati ka vihma. Kui nädalavahetus algab muutliku taeva ja lumesajuga, siis pühapäevaks pilvisus hõreneb ning olulist sadu oodata pole.

Neljapäeval on sooja veel keskmiselt kaks kraadi, kuid edaspidi jäävad temperatuuri keskmised juba miinuspoolele.