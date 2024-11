Meedia: Trump määrab kogenud ärihai juhtima kaubandusministeeriumi

USA meedia teatas teisipäeval, et taas presidendiks valitud Donald Trump nimetab oma kaubandusministriks Wall Streetil tegutseva investori Howard Lutnicki.

Juba varem levisid meedias väited, et miljardär Lutnick liitub Trumpi administratsiooniga. Ta veedab tihti aega ka Trumpile kuuluvas Mar-a-Lago residentsis.

Meedia teatel hakkab Lutnick nüüd juhtima USA kaubandusministeeriumi. Varem levisid meedias väited, et miljardär võib üle võtta rahandusministeeriumi juhtimise. Lutnick on veel ka miljardär Elon Muski liitlane ning toetab tariifide kehtestamise poliitikat, vahendas The Wall Street Journal.

Lutnicki pressiesindaja ja ka Trumpi meeskonna pressiesindaja ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Kaubandusministrina aitaks Lutnick Valgel Majal säilitada ja laiendada sidemeid ärirühmadega, sealhulgas ettevõtete juhtidega. See aitaks Trumpil edendada kodumaist tootmist.

Valimiskampaania ajal esines Lutnick pidevalt televisioonis ja kiitis seal Trumpi kavandatavat majanduspoliitikat.

"Lõpuks ometi kaitseb keegi Ameerika töölist," ütles septembris Lutnick telekanalile CNBC.

63-aastane Lutnick tunneb Trumpi juba pikka aega, kuna viimane tegeles aastakümneid New Yorgis kinnisvaraäriga ning suhtles siis järjepidevalt Wall Streeti eliidiga.