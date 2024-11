Ukraina ründas esimest korda Storm Shadow' rakettidega Venemaad

Ukraina ründas esmakordselt Venemaa territooriumil asuvaid sihtmärke Briti kaugmaa rakettidega Storm Shadow, teatas Bloomberg kolmapäeval. Suurbritannia on varem öelnud, et Ukraina võib rakette kasutada ainult enda territooriumil olevate sihtmärkide ründamiseks.

Ukraina tulistas esimest korda Venemaa territooriumile Briti kaugmaa rakette Storm Shadow, teatas Bloomberg kolmapäeval, viidates anonüümsele Lääne ametnikule.

Ka Vene sõjakorrespondendid teatasid rünnakutest Telegramis ja neid kinnitas ka anonüümseks jääda soovinud ametnik.

Vene sõjakorrespondendid postitasid Telegrami kanalile kaadreid, mis nende sõnul sisaldavad Kurski oblastis asuvaid sihtmärke tabanud rakettide heli. Kuulda on vähemalt 14 plahvatust, millest enamikule eelneb sissetuleva raketi äkiline vile.

Venemeelne Telegrami kanal Two Majors teatas, et Ukraina tulistas Kurski oblastisse kuni 12 Storm Shadow' raketti.

Briti peaminister Keir Starmeri pressiesindaja ütles, et tema büroo teemat ei kommenteeri.

Suurbritannia on varem öelnud, et Ukraina võib rakette kasutada ainult enda territooriumil paiknevate sõjaliste sihtmärkide ründamiseks.

Samas ütles Starmer teisipäeval, täiemahulise sõja 1000. päeval, et liitlased peavad panema Kiievi võiduks "tugevaimasse võimalikku positsiooni".

Storm Shadow on pikamaa vargtiibrakett, mille arendasid ühiselt välja Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Tavaliselt lastakse see välja õhust. Raketi lennuulatus on üle 250 kilomeetri ehk veidi vähem kui USA päritolu ATACMS-i rakettidel. Samas väidavad mitmed väljaanded, et raketi lennuulatus on kuni 560 kilomeetrit.

Hiljuti muutis USA president Joe Biden oma poliitikat, lubades Ukrainal kasutada USA-s valmistatud relvi, et anda lööke sügavale Venemaa territooriumile.

Teisipäeval ründas Ukraina esmakordselt Venemaad ATACMS-idega.

USA kuulutas välja 275 miljoni dollari suuruse sõjalise abipaketi Ukrainale

USA saadab Ukrainale uue sõjalise paketi väärtuses 275 miljonit dollarit, teatas Pentagon kolmapäeval.

Pakett sisaldab HIMARS-i laskemoona, suurtükimürske ja maa-õhk-tüüpi rakette Javelin, lisaks laia valikut varuosi ja seadmeid.

Ukraina sõdur: Vene väed korraldavad Kurahhove suunal kuni 10 rünnakut päevas

Vene sõjaväelased korraldavad iga päev kuni 10 rünnakut, püüdes läheneda Kurahhove linnale Donetski oblastis, ütles Ukraina õhuväebrigaadi pressiesindaja Oleksandr Nevidomõi Ukraina meediaväljaandele Suspilnele.

Venemaa korraldab intensiivseid rünnakuid idarinde mitmel lõigul, üritades läbi murda Ukraina kaitsest Donetski oblastis Kurahhove ja Pokrovski linnade suunas.

Kaardil on DeepState'i seirerühma näidatud Venemaa võimalik edasitung seisuga 19. november 2024. Autor/allikas: DeepState/OpenStreetMaps

"Iga päev võib toimuda kuni 10 pealetungi nii jalaväerühmade kui ka soomusmasinate poolt. Samuti üritatakse kummipaatidega (Vovtša) jõge ületada," ütles Nevidomõi.

Ukraina sõjaväelane lisas, et Vene väed kasutavad aktiivselt kamikaze droone, eelkõige laskemoona kõrgelt alla viskamiseks.

Nevidomõi sõnul paiknevad Vene sõjaväelased Kurahhovest põhja pool kõrgemal pinnasel, kust nad lasevad välja droone Ukraina positsioonide ja logistika ründamiseks.

"Ja loomulikult ei lõpeta Vene suurtükivägi tööd," lisas ta. "Nad (Vene sõjaväelased) kosuvad. Nad saavad uusi vägesid, kes harjutavad polügoonil. Neil pole inimestega probleeme, neid on palju."

Saksamaa tarnis Ukrainale uue sõjalise abipaketi

Saksamaa on tarnis Ukrainale sõjalist abi, sealhulgas neli iseliikuvat haubitsat Panzerhaubitze 2000, kolm õhutõrjesüsteemi Gepard ja palju muud, teatas Saksamaa valitsus 20. novembril.

Kuigi Berliin langes täiemahulise sõja alguses kriitika alla Ukrainale vähese abi tarnimise pärast, on Saksamaast saanud USA järel suuruselt teine ​​​​Kiievi sõjaline varustaja.

Lõuna-Korea poliitik: Põhja-Korea saatis Venemaale veel relvi

Põhja-Korea saatis Venemaale veel suurtükke ja raketiheitjaid kasutamiseks sõjas Ukraina vastu, ütles kolmapäeval Lõuna-Korea parlamendi luurekomisjoni liige Lee Seong-kweuni.

Ukraina ründas Venemaad kümnete droonidega

Vene kaitseministeerium teatas kolmapäeval ulatuslikust droonirünnakust Venemaa oblastitele ja väitis, et tulistas alla vähemalt 40 Ukraina mehitamata õhusõidukit, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa väitis, et Brjanskis hävitati 35 drooni, Smolenski oblasti kohal hävitati viis drooni. Moskva oblasti taevas hävitati kaks drooni.

Moskva oblastis asuva Kolomna linna elanikud teatasid valjudest plahvatustest ja sireenidest. Mõni tund hiljem teatasid nad taas korduvatest plahvatustest. Vene Telegrami kanal VTšK-OGPU kirjutab, et Tveri oblasti elanikud nägid droone lendamas otse "nende peade kohal".

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/FRANCOIS NASCIMBENI

Reuters: Ukraina tulistas Brjanski oblastis asuva lao pihta kaheksa ATACMS-i raketti

Ukraina sõjavägi andis hiljuti oma esimese löögi Venemaa territooriumile USA-lt saadud ballistiliste rakettidega ATACMS. Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat Vene laskemoonaladu.

Venemaa kaitseministeerium väitis seejärel, et lao pihta tulistati kuus raketti. Moskva väitis veel, et tulistas viis raketti alla. Uudisteagentuuri Reuters allikas teatas aga, et Ukraina tulistas lao pihta kaheksa ATACMS-i raketti, millest vaid kaks suutis Venemaa alla lasta.

Pühapäeval sai mitteametlike allikate põhjal teatavaks, et Ameerika Ühendriigid on andnud Kiievil loa kasutada Ukrainale tarnitud kaugmaarakette ka Venemaa territooriumil paiknevate sihtmärkide ründamiseks.

Deepstate: okupandid võtsid Kurahhove suunal ära Novaja Iljinka

Vene okupatsioonivägi võttis Ida-Ukrainas Kurahhove suunal oma kontrolli alla Novaja Iljinka, teatasid rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Washington Post: Biden lubas tarnida Ukrainale jalaväemiine

USA president Joe Biden andis loa jalaväemiinide tarnimiseks Ukrainale, teatasid Ühendriikide allikad Washington Postile.

Rohkem kui 200 riiki on alla kirjutanud jalaväemiinide keelustavale Ottawa konventsioonile, sest arvatakse, et miinid põhjustavad tsiviilelanikele püsivat kahju. USA ei kuulu allakirjutanute hulka, küll aga kuulub sinna Ukraina.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1690 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 725 740 (võrdlus eelmise päevaga +1690);

- tankid 9390 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 19 119 (+27);

- suurtükisüsteemid 20 681 (+49);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1252 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1001 (+2);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 19 202 (+91);

- tiibraketid 2756 (+2);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 29 648 (+100);

- eritehnika 3674 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.