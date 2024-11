Vene kaitseministeerium teatas kolmapäeval ulatuslikust droonirünnakust Venemaa oblastitele ja väitis, et tulistas alla vähemalt 40 Ukraina mehitamata õhusõidukit, vahendas Ukrainska Pravda.

Oluline kolmapäeval, 20. novembril kell 5.50:

- Ukraina ründas Venemaad kümnete droonidega;

- Reuters: Ukraina tulistas Brjanski oblastis asuva lao pihta kaheksa ATACMS-i raketti;

- Deepstate: okupandid võtsid Kurahhove suunal ära Novaja Iljinka

Ukraina ründas Venemaad kümnete droonidega

Venemaa väitis, et Brjanskis hävitati 35 drooni, Smolenski oblasti kohal hävitati viis drooni. Moskva oblasti taevas hävitati kaks drooni.

Moskva oblastis asuva Kolomna linna elanikud teatasid valjudest plahvatustest ja sireenidest. Mõni tund hiljem teatasid nad taas korduvatest plahvatustest. Vene Telegrami kanal VTšK-OGPU kirjutab, et Tveri oblasti elanikud nägid droone lendamas otse "nende peade kohal".

Reuters: Ukraina tulistas Brjanski oblastis asuva lao pihta kaheksa ATACMS-i raketti

Ukraina sõjavägi andis hiljuti oma esimese löögi Venemaa territooriumile USA-lt saadud ballistiliste rakettidega ATACMS. Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat Vene laskemoonaladu.

Venemaa kaitseministeerium väitis seejärel, et lao pihta tulistati kuus raketti. Moskva väitis veel, et tulistas viis raketti alla. Uudisteagentuuri Reuters allikas teatas aga, et Ukraina tulistas lao pihta kaheksa ATACMS-i raketti, millest vaid kaks suutis Venemaa alla lasta.

Pühapäeval sai mitteametlike allikate põhjal teatavaks, et Ameerika Ühendriigid on andnud Kiievil loa kasutada Ukrainale tarnitud kaugmaarakette ka Venemaa territooriumil paiknevate sihtmärkide ründamiseks.

Deepstate: okupandid võtsid Kurahhove suunal ära Novaja Iljinka

Vene okupatsioonivägi võttis Ida-Ukrainas Kurahhove suunal oma kontrolli alla Novaja Iljinka, teatasid rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Washington Post: Biden lubas tarnida Ukrainale jalaväemiine

USA president Joe Biden andis loa jalaväemiinide tarnimiseks Ukrainale, teatasid Ühendriikide allikad Washington Postile.

Rohkem kui 200 riiki on alla kirjutanud jalaväemiinide keelustavale Ottawa konventsioonile, sest arvatakse, et miinid põhjustavad tsiviilelanikele püsivat kahju. USA ei kuulu allakirjutanute hulka, küll aga kuulub sinna Ukraina.