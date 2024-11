Herem taunis Põhja-Korea sõdurite naeruvääristamist

"Mind on viimased kaks nädalat ärritanud meie üleolev suhtumine Põhja-Korea sõdurite ja vahendite kasutamisse Vene Föderatsiooni relvajõudude koosseisus Ukraina vastu," kirjutas Herem sotsiaalmeedias.

"Esiteks pidavat nad olema kehvad, sest ei oska keelt, pole päriselt sõdinud, ei tunne loodust, ei oska eristada venelast ukrainlasest jne," loetles ta. "[Aga] Kujutame ette, et Venemaa kallaletungi korral tuleks meile appi 10 000 põhja-korealast ... kas see poleks märkimisväärne tugevdus? Olgu nad kultuuriliselt nii võõrad kui tahes - kui varustus ja väljaõpe on olemas ja sõdida tahavad - andke juurde!" jätkas kindral.

Teiseks tõi ta esile, et Venemaa väidetavalt makstav 200 miljonit dollarit 10 000 Põhja-Korea sõduri eest ei ole suur raha, vaid Moskva jaoks väga hea tehing.

"Jagage see sõduritele kuupalgaks = umbes 1600 dollarit. Vene sõdur saab kuus 2000 dollarit. Lisaks sellele üle 20 000 dollari värbamistasuna ja ligi 150 000 USDi dollarit Vene sõduri perele tema langemisel. Põhja-Korea sõdurid on väga odav elavjõud Venemaale. Mina pole sugugi kindel, et nad oleksid kehvemad keskmisest 45-aastasest vabatahtlikust Venemaa kodanikust (vangist)," rõhutas Herem.

Lisaks on tema sõnul Venemaa jaoks kasulik ka Põhja-Koreast saadav laskemoon, kuna võimaldab Moskval kokku hoida oma laskemoona ja koguda varusid.

"Kolmandaks itsitatakse Põhja-Korea viletsa laskemoona üle, mida Venemaa peab oma laskemoona puudusel kasutama (lunima). Aga kui "ei pea". Mis siis, kui nad utiliseerivad odava raha eest Põhja-Korea vana moona ning koguvad omale kolmest miljonist aastas toodetavast mürsust hoopis varusid? Põhja-Korea saab aga vähemalt mingi tasu eest aeguvast moonast lahti," kirjutas Herem.

"Pornograafia, internet, koerte söömine jms ... kuidas see kõik päriselt ukrainlaste võitlust kergemaks teeb?" küsis ta põhjakorealaste kohta räägitavatele juttudele viidates.

"Aga mis siis, kui 25 miljoni kodanikuga riik otsustab suurendada oma panust "internatsionaalses võitluses imperialismiga"?" lõpetas Herem oma postituse.

Põhja-Korea on saatnud Venemaale selle agressioonisõjas Ukraina vastu appi vähemalt 10 000 sõdurit, kes väidetavalt asuvad praegu Kurski oblastis, et tõrjuda sealt välja Ukraina üksused, mis hõivasid suvel osa sellest Vene oblastist.