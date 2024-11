Meedia: Bardella vihjas võimalusele Prantsuse presidendiks kandideerida

Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen on kohtu all ja tema protežee Jordan Bardella ütles, et ükski kõrge ametikoha kandidaat ei tohi olla kriminaalkorras karistatud. Prantsuse meedias levivad nüüd väited, et Bardella vihjas võimalusele, et kandideerib ise presidendiks.