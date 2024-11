Lähipäevad püsivad sajused ja tuulised

Neljapäeva öösel sajab paiguti vihma ja lörtsi. Tuul puhub mandril lõunakaarest, Lääne-Eestis läänekaarest 6 kuni 13, puhanguti kuni 18, rannikul kuni 26 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, rannikul kuni +4 kraadi.

Hommikul on pilves taevas ka selgemaid laike. Sajuhooge on laiguti ning põhiliselt Eesti lääneservas ja ka Kesk-Eestis. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, puhanguti 16, rannikul 21 meetrit sekundi. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi. Teedel on kohati libedaid lõike.

Päeval sajab mitmel pool lörtsi, kohati ka vihma, õhtu poole sisemaal ka lund. Sadu on paiguti tihe ja siis võib ka tuisku teha. Puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti 15, saartel ja rannikul ka läänetuul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Reedel lisandub lumehooge, laupäeval lumesajud hõrenevad. Pühapäev näitab päikest. Ööd on miinuskraadidega, päeval tiirutab temperatuur 0 kraadi ümber.