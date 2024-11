Trump nimetas Matthew Whitakeri USA suursaadikuks NATO-s

USA valitud president Donald Trump, kes on pikalt kritiseerinud NATO liigset toetumist Ameerika rahadele, nimetas kolmapäeval oma liitlase Matthew Whitakeri Ühendriikide suursaadikuks alliansis.

"Matt on tugev võitleja ja lojaalne patrioot, kes tagab, et USA huvid on edendatud ja kaitstud," ütles Trump avalduses.

"Matt tugevdab suhteid meie NATO liitlastega ning seisab kindlalt silmitsi ohtudega rahule ja stabiilsusele. Ta seab Ameerika esikohale," teatas Trump.

Donald Trumpi esimesel ametiajal oli Whitaker justiitsministri kohusetäitja.