Venemaa kasutas esmakordselt sõjaajaloos mandritevahelist ballistilist raketti

Oluline neljapäeval, 21. novembril kell 11.52:

- Podoljak: Putin vajab ressursside nappuse tõttu sõja külmutamist;

- Ukraina peastaap: Venemaa ründab aktiivselt Pokrovski suunal;

- ISW: Ukraina Storm Shadow raketid võisid tabada Vene armee komandopunkti Kurskis.

Venemaa kasutas esimest korda ajaloos sõjas mandritevahelist ballistilist raketti

Venemaa kasutas neljapäeval Ukraina ründamiseks mandritevahelist ballistilist raketti (ICBM). Ukraina õhujõud teatasid, et Venemaa saatis raketi välja Astrahani piirkonnast, mis asub Lõuna-Venemaal.

ICBM on ballistiline rakett, mille lennukaugus on vähemalt 5500 kilomeetrit. Pole veel täpselt teada, millist raketti Venemaa kasutas. Meedia teatel oli tegemist raketiga Rubež, mis on mõeldud ka tuumalõhkepeade kandmiseks.

Venemaa saatis ICBM-i Dnipro pihta. Ukraina õhujõud teatasid, et Venemaa ründas linna ka raketiga Kinžall H-47M2. See on hüperhelikiirusega lendav ballistiline õhk-maa rakett, mis suudab lennata kuni 480 kilomeetri kaugusele. Lisaks saatis Venemaa Dnipro pihta ka seitse tiibraketti Kh-101.

Ukraina võimud teatasid, et Dnipros sai kahjustada tehas ja linnas puhkes tulekahju. Ukraina teatas, et kuus tiibraketti Kh-101 tulistati alla. Pole veel selge, kas Ukraina suutis ka mandritevahelise ballistilise raketi alla tulistada.

Podoljak: Putin vajab ressursside nappuse tõttu sõja külmutamist

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin vajab sõja külmutamist, kuna tal napib ressursse, kuid pärast nende taastamist jätkab Moskva sõda, ütles kolmapäeval Ukraina presidendikantselei ülema nõunik Mõhhailo Podoljak.

"Täna ilmus minu jaoks üsna kummaline info: Putin on valmis konflikti külmutama. Miks on täna vaja pausi, mida nimetatakse konflikti külmutamiseks? Miks on Putin valmis sellest rääkima? Tal on ressursside puudus. Tal on rakettide puudus," ütles Podoljak kolmapäeva õhtul telesaates.

Podoljaki sõnul soovib Putin jääda okupeeritud Ukraina aladele ja külmutada sõda "pooleks aastaks, aastaks", kuna sel ajal toimub okupeeritud aladel ulatuslik kaitserajatiste ehitamine".

Ta märkis, et Venemaa kolib tagalalogistika nendele aladele ja taastab oma ressursibaasi.

"Mürsud, raketid, soomusmasinad. Aasta pärast tuleb ta ja ütleb, et vaadake, aga me pole kokku leppinud," ütles Podoljak.

Varem kolmapäeval vahendas uudisteagentuur Reuters viit vene allikat, kelle väitel olevat Putin valmis arutama USA presidendiks valitud Donald Trumpiga relvarahu Ukrainas, kuid välistab suuremad territoriaalsed järeleandmised ja nõuab, et Kiiev loobuks oma kavatsusest liituda NATO-ga.

Ukraina peastaap: Venemaa ründab aktiivselt Pokrovski suunal

Ukraina peastaabi teatel ründab Venemaa aktiivselt Pokrovski suunal. Kokku toimus viimase ööpäevaga 147 sõjalist kokkupõrget Ukraina kaitsjate ja Vene okupatsioonivägede vahel,

ISW: Ukraina Storm Shadow raketid võisid tabada Vene armee komandopunkti Kurskis

Ukraina tulistas kolmapäeval esimest korda Venemaa territooriumile Briti kaugmaa rakette Storm Shadow. Sõjauuringute Instituudi (ISW) analüütikud kirjutavad oma viimases ülevaates, et tabamuse võis saada ka Vene armee komandopunkt Kurskis.

20. novembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad tõenäolise raketilöögi tagajärgi. Rünnak toimus Marino lähedal ja geolokatsiooniga kaadrid viitavad, et pihta võis saada seal piirkonnas asuv Baratinski mõis. Väljaanne Defense Express pakkus välja, et seal võis asuda Kurski oblastis tegutsevate Vene ja Põhja-Korea vägede komandopunkt. ISW ei saa neid väiteid kinnitada ega ka ümber lükata, kuid toob välja, et Marino jääb rindest umbes 30 kilomeetri kaugusele.

Venemaa sõjablogijad väitsid, et Ukraina tulistas Kurski oblastisse kuni 12 Storm Shadow' raketti. Raketi lennuulatus on üle 250 kilomeetri.