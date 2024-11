Otse kell 14: poliitikud võtavad Nordica pankroti luubi alla

Majanduskomisjoni esimees Jaak Aab (SDE) märkis, et kolmapäeval pankroti välja kuulutamise kavatsusest teada andnud riikliku lennufirma juhtimisel on tehtud hulgaliselt vigu.

"Lennufirma juhtimisel tehtud vigadest tuleb teha õiged järeldused, et selline asi ei saaks enam kunagi korduda. Seda enam, et eelmise juhatuse tegevust uurib ka prokuratuur," märkis Aab.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) sõnul soovib komisjon teada, kuidas Nordica juhatus pankrotiavalduse esitamise otsuseni jõudis.

"Peame süvitisi mõistma selle otsuseni jõudmise tagamaid, kuna enne seda jagati meiega positiivset infot, et ostja on leitud ning on käimas läbirääkimised. Lisaks jääb jätkuvalt arusaamatuks, millised olid riigiettevõtte strateegilised eesmärgid, kuidas valitsus suunas ettevõtte arengut ning kes tekkinud olukorra eest vastutab. Tuleb leida vastus küsimusele, kuidas on võimalik, et juba teist korda riiklik lennufirma pankrotistub ja kordab Estonia Airi saatust," sõnas ta.

Korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisele istungile on kutsutud Nordica nõukogu liige Kaupo Raag, Nordica juhatuse liige ja riigikontrolli esindaja.

Majanduskomisjoni erakorralisele istungile on kutsutud taristuminister Vladimir Svet, kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets ja liikuvuse asekantsler Sander Salmu.