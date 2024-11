Galerii: Tallinna Liivalaia tänava trassipark võtab ilmet

Trassipark sai nime seal paiknevate maa-aluste trasside järgi, mis on ka maapinnale tähistatud. Just kirev trasside rägastik seadis pargi ehitamisele palju piiranguid.

Lisaks mahajoonitud trassiteedele loodi parki liigiliselt mitmekesised, lopsakad ja mitmetasandilised haljasalad, kuhu vahele on paigutatud istepingid. Samuti on alal väike rulapark ja jalgrattahoidjad.

Kinnistut on seni kasutatud parkimisplatsina. Ehituse ajal oli ala suletud ja kui see avatakse, on see mõeldud kasutamiseks vaid kergliiklejatele.

Ehitustöid tegi Lars Laj Eesti OÜ maksumusega 164 570 eurot. Töö tellija on keskkonna- ja kommunaalamet.

Trassipark on jätk Euroopa Rohelise Pealinna projekti "Rohejälg" raames Tallinna Raekoja platsile rajatud suvepargile.

Trassipargi kujunduse projekti autorid on Ann Kristiin Entson ja maastikuarhitekt Hannes Aava.