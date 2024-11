Texas pakub Trumpile sisserändajate kinnipidamiskeskuse rajamiseks maad

Trump teatas sel nädalal plaanist kuulutada jaanuaris ametisse astudes välja riiklik piirijulgeoleku hädaolukord ja kasutada sõjaväge ebaseaduslike sisserändajate massiküüditamiseks.

Kolmapäeval teatas Texase maavolinik Dawn Buckingham, et pakub Trumpile üle 570 hektari maad USA lõunapiiri ääres, aitamaks Trump tulevasel administratsioonil oma deporteerimisplaane teostada.

"Pakun seda 570 hektari suurust kinnistut tulevale Trumpi administratsioonile rajatise ehitamiseks meie rahva ajaloo suurimaks operatsiooniks vägivaldsete kurjategijate väljasaatmiseks, töötlemiseks, kinnipidamiseks ja koordineerimiseks," ütles Buckingham.

Pakutav maa on rantšo Starri maakonnas Rio Grande piirijõe ääres. Kinnistul ei ole sillutatud teid ja see asub maakonnas, kus on üks avalik haigla ja piiratud kohalikud ressursid.

Buckingham rõhutas kinnistu head asukohta.

"Meile tundub, et see on tegelikult väga hea asukohaga. Maa on seal väga tasane," ütles Buckingham. "Nii et kui see on kasulik, siis ma tahaksin teha koostööd föderaalvalitsusega."

Buckingham ütles kirjas, et andis korralduse seada rantšole servituut 2,4 kilomeetri ulatuses Texase piirimüüri ehitamiseks.

Trumpi üleminekumeeskond ei öelnud, kas nad võtavad Texase pakkumise vastu.

"Esimesel päeval kasutab president Trump kõiki jõuhoobasid, et kindlustada piir, kaitsta kogukondi ja käivitada ajaloo suurim illegaalsetest immigrantidest kurjategijate massiline väljasaatmisoperatsioon," ütles Trumpi üleminekuperioodi pressiesindaja Karoline Leavitt.

Ametivõimude hinnangul elab USA-s ebaseaduslikult umbes 11 miljonit inimest.