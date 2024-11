USA hoiatas Ukrainat enne Venemaa uut tüüpi raketi rünnakut

Venemaa saatis neljapäeva hommikul välja uut tüüpi mitmetuhande kilomeetrise laskeulatusega ballistilise raketi, mis tabas Ida-Ukraina Dnipro linna. USA ametnik kinnitas, et USA hoiatas enne rünnakut Kiievit ja liitlasi, et seda tüüpi relva võidakse kasutada Ukraina vastu. NATO teatel ei muuda Venemaa uus rakett Ukraina sõja käiku. WSJ: Lääne ametnike sõnul sai Põhja-Korea kindral hiljutises Ukraina rünnakus haavata.

Oluline reedel, 22. novembril kell 8.20

- USA andis Ukrainale eelhoiatuse Venemaa eksperimentaalse raketi rünnaku eest;

- Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga neli raketi- ja 46 õhurünnakut;

- Zelenski kutsus jõuliselt reageerima Venemaa uue raketi kasutamisele;

- NATO: Venemaa uus rakett ei muuda Ukraina sõja käiku;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit.

USA andis Ukrainale eelhoiatuse Venemaa uut tüüpi raketi rünnaku eest

Venemaa saatis neljapäeva hommikul välja uut tüüpi mitmetuhande kilomeetrise laskeulatusega ballistilise raketi, mis tabas Ida-Ukraina Dnipro linna. USA ametnik kinnitas väljaandele The Kyiv Independent, et USA hoiatas Kiievit enne rünnakut, et seda tüüpi relva võidakse kasutada Ukraina vastu.

"Venemaal on tõenäoliselt vaid käputäis selliseid eksperimentaalseid rakette," ütles ametnik ja lisas, et Ukraina on pidanud vastu lugematutele Venemaa rünnakutele, sealhulgas rakettidele, mille lõhkepead oluliselt suuremad kui sellel relval.

Rünnak toimus pärast Ukraina näiliselt edukat rünnakut sõjalisele sihtmärgile Venemaal, kus riik kasutades USA tarnitud ATACMS-i rakette.

Venemaa president Vladimir Putin ütles neljapäeval telepöördumises, et Venemaa kasutas uut tüüpi raketti ning et see oli otsene vastus USA ja Ühendkuningriigi loale, et Ukraina võib kasutada Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks läänest tarnitud kaugmaarakette.

Vene rakett sihtis Dnipro linnas asuvat tööstusettevõtet. Pärast rünnakut puhkes kaks tulekahju, ütles kuberner Serhii Lõsak. Kahjustada sai ka puuetega inimeste rehabilitatsioonikeskus. Väidetavalt sai vigastada vähemalt kaks inimest.

Putini viidatud raketi kohta on vähe teada, kuid sõjaekspert Jan Matvejev ütles IStoriesile, et tegemist võib olla Rubeži modifitseeritud versiooniga. Mandritevahelise ballistilise raketi RS-26 Rubeži lennuulatus on väidetavalt kuni 6000 kilomeetrit ja see võib kanda nelja lõhkepead, millest igaühe hinnanguline koormus on 0,3 megatonni.

USA-st tarnitud Patriot õhutõrjesüsteemid on Venemaa poolt välja lastud ballistiliste rakettide allalaskmisel siiani olnud tõhusad, kuid väljaande Defense Expressi andmetel ei ole need mõeldud mitmetuhande kilomeetrise laskeulatusega rakettide allatoomiseks.

Kui Venemaa hakkaks regulaarselt kasutama selliseid rakette, tuleks Ukraina õhutõrjet tugevdada arenenumate õhutõrjesüsteemidega, nagu THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), märkis väljaanne.

WSJ: Lääne ametnike sõnul sai Põhja-Korea kindral hiljutises Ukraina rünnakus haavata

Wall Street Journal kirjutab, et lääne ametnike sõnul sai Põhja-Korea kindral hiljutises Ukraina rünnakus haavata. Arvatavasti sai kindral haavata Storm Shadow' rakettide rünnakus Kurskis paiknevale Vene juhtimispunktile.

See on esimene kord, kui lääne ametnikud on öelnud, et Põhja-Korea kõrge sõjaväelane on Venemaa-Ukraina konfliktis kannatada saanud.

Lääne ametnikud ei avaldanud, kuidas Põhja-Korea kõrge ohvitser haavata sai ega ka tema isikut.

On teada, et Pyongyang on saatnud Venemaale kõrgema ohvitseri, kolonel Kim Yong Boki, kes jälgib Põhja-Korea ja Venemaa koostööd.

USA ametnike sõnul on Kurski paigutatud üle 10 000 Põhja-Korea sõduri.

Valge Maja mõistis hukka Põhja-Korea sõdurite kasutamise Moskva poolt ja hoiatas eelmisel kuul, et Ukraina väed võivad neid sihikule võtta.

Ukraina saatis kolmapäeval Kurskisse välja vähemalt 10 Briti tarnitud raketti Storm Shadow, teatasid Ukraina ja Lääne ametnikud.

Kolmapäeval tabasid Ukraina poolt väljalastud Storm Shadow' raketid Kurski oblasti Venemaa kontrolli all olevas osas paiknevas Marino linnas asuvat kinnistut. Marino asub rindejoonest umbes 30 kilomeetri kaugusel.

Kinnistul asuvad suured aiad ja tugevdatud maa-alune ala, mida haldab Venemaa valitsus. Pealtnägijate videotest on alal kuulda raketihelisid ja näha plahvatusi.

Vene blogija ütles, et mitu Põhja-Korea sõjaväelast viibis sealses juhtimispunktis.

Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga neli raketi- ja 46 õhurünnakut

Vene vägi korraldas viimase ööpäeva jooksul neli raketi- ja 46 õhurünnakut, teatas Ukraina kindralstaap neljapäeva õhtu kella 22.00 seisuga.

Rünnakutes kasutati 12 raketti ja 74 liugpommi. Lisaks ründas Venemaa ka rohkem kui 300 kamikaze-drooniga.

Rindel leidis aset 174 lahingkokkupõrget, neist umbes 50 Pokrovski ja 26 Kurahhove suunal, edastas Ukraina kindralstaap.

Zelenski kutsus jõuliselt reageerima Venemaa uue raketi kasutamisele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus neljapäeval maailma liidreid reageerima jõuliselt Venemaa uue põlvkonna keskmaa ballistilise raketi kasutamisele, öeldes, et see rünnak oli suur samm sõja mastaapsuses ja brutaalsuses.

Vene režiimi juht Vladimir Putin kinnitas, et sõjavägi katsetas uut tüüpi hüperhelikiirusega keskmaa ballistilist raketti rünnakus Ukraina Dnipro linnale.

"Putin tunnistas täna, et on astunud sel aastal teise sammu eskaleerimise, selle sõja laienemise suunas. Kasutati uut ballistilist raketti. Putin tabas meie linna Dniprot – üht Ukraina suurimat linna," ütles Zelenski oma Telegrami kanalis."See on ilmselge ja tõsine selle sõja mastaapsuse ja brutaalsuse suurenemine, Venemaa küüniline ÜRO põhikirja rikkumine."

Zelenski rõhutas, et tegemist on sel aastal Venemaa teise sammuga sõja eskaleerumise suunas. "Esimene selline samm oli Põhja-Korea kaasamine sõtta Ukraina vastu – vähemalt 11 000 sõjaväelasest koosnev kontingent."

Zelenski kritiseeris maailma reageeringut raketirünnakule ning hoiatas, et ka teised riigid võivad muutuda Putini sihtmärkideks."Maailm peab reageerima. Praegu ei ole maailma tugevat reageeringut. Teil tuleb reageerida. Te peate pigistama. See on vajalik, et ärgitada Venemaad tõelisele rahule, mis on võimalik ainult läbi jõu. Vastasel juhul tulevad Venemaa lakkamatud löögid, ähvardused ja destabiliseerimine ning mitte ainult Ukraina vastu," rääkis Zelenski.

NATO: Venemaa uus rakett ei muuda Ukraina sõja käiku

Eksperimentaalne hüperhelikiirusega keskmaa ballistiline rakett, millega Venemaa Ukraina Dnipro linna ründas, ei mõjuta sõja käiku ega NATO toetust Kiievile, ütles neljapäeval alliansi kõneisik.

"Selle võimekuse kasutuselevõtt ei muuda konflikti käiku ega heiduta NATO liitlasi Ukrainat toetamast," ütles Farah Dakhallah.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 728 300 (võrdlus eelmise päevaga +1050);

- tankid 9399 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 19 156 (+13);

- suurtükisüsteemid 20 736 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1254 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1004 (+1);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 19 260 (+1);

- tiibraketid 2764 (+8);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 29 777 (+32);

- eritehnika 3675 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.