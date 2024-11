Soome valitsuse toetus on vajunud ametiaja madalaimale tasemele

Soome valitsuse toetus on vajunud selle ametiaja madalaimale tasemele. Töötuse näitajad on oodatust halvemad, majanduskasv laseb oodata, ees seisab ilmselt uus streigilaine.

Soome rahvusringhäälingu Yle sel nädalal avaldatud küsitlustulemused näitavad, et opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid muudkui kasvatavad edumaad peaministripartei Kokoomuse ees. Sotsiaaldemokraate toetab veidi üle 24 protsendi, Kokoomuse toetus on ligi 19 ja Perussuomalaiste toetus ligi 16 protsenti.

Peaminister Petteri Orpo juhitav valitsus on ebapopulaarsem kui olid eelmised kolm valitsust sel ajal ehk ligikaudu poolteist aastat pärast ametisseasumist.

Praegune valitsus on teinud riigi võlakoormuse leevendamiseks vajalikke, aga ebapopulaarseid otsuseid. Muuhulgas on kärbitud sotsiaaltoetusi, sest raha ei ole. Ikkagi tuleb ka järgmisel aastal laenu juurde võtta.

Soome Panga hinnangul langeb Soome sisemajanduse koguprodukt (SKP) sel aastal veel 0,5 protsenti, järgmisel aastal on loota üheprotsendist kasvu.

Radio Suomi peaministritunnis kinnitas peaminister Orpo, et eelarve järk-järguliseks tasakaalustamiseks vajalikud seadusemuudatused, näiteks tööturu reform, on ette valmistatud ja parlamendis arutusel.

"Kui see lõpptulemus kelelegi ei meeldi, ei saa siiski öelda, et need muudatused on valesti tehtud. Valitsus on teinud need vastavalt saadud mandaadile, need on parlamendis heaks kiidetud ja minu meelest on need mõistlikud reformid," ütles Orpo.

Sotsiaaldemokraadid ei jäta kasutamata võimalust süüdistada valitsust ka sotsiaal- ja tervishoiureformi läbikukkumises, kuigi see reform jõustus just sotsiaaldemokraatide valitsusajal. Reformi eesmärk oli muuta sotsiaal- ja tervishoiuteenused ühtlasemalt igal pool kättesaadavaks ja mõnes mõttes on see võrdsustamine ka õnnestunud: kõik on võrdselt rahulolematud.

Sel nädalal avaldas töö- ja majandusministeerium töötuse näitajad. Kuigi valitsus on lubanud tööhõivet tõsta, suureneb töötus järgmisel aastal prognoosi kohaselt 8,5 protsendini.

Ministeeriumi analüüs näitab, et peamine põhjus on sisenõudluse nõrkus ehk inimeste ostujõud on vähenenud.

Tööminister Arto Satonen tunnistas Ylele antud intervjuus, et osaliselt on põhjus sotsiaaltoetuste kärpimises ja käibemaksu tõusus, aga ta rõhutas, et need sammud olid vältimatud

"Meil ei ole sellist võimalust, et jätame majanduse tasakaalustamata. Sel juhul oleks väga suur oht, et meie krediidireiting langeb ja seejärel oleksid meie laenuintressid veel kõrgemad ja probleemid mitu korda suuremad," selgitas Satonen.

Sotsiaaldemokraatidega tihedalt seotud ametiühingud valavad õli tulle ja nõuavad vaatamata majanduslangusele 10-protsendist palgatõusu. Ametiühingute keskliidu SAK peaökonomist Ilkka Kaukoranta põhjendas seda just vajadusega tarbijate ostujõud taastada.

"Kui ostujõud tugevneb, siis mõjutab see kodumaist nõudlust ja suurendab ka tööhõivet," ütles Kaukoranda.

Ametiühingud näitasid oma jõudu juba kevadel. Kui valitsus kuulutas välja toetuste kärpimise ja tööturu reformid, tõid ametiliidud rahva tänavatele. Juba siis oli selge, et sügisel võitlus jätkub. Tööstustööliste ametiühing ongi juba teatanud, et hakkab detsembris streikima.

Ajalehe Helsingin Sanomat küsitluse järgi leiab 56 protsenti soomlastest, et praegune valitsus teeb elu Soomes halvemaks, vaid 24 protsenti usub, et Petteri Orpo valitsuse juhtimisel läheb elu paremaks.