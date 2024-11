Estlink 1 pannakse laupäeval tagasi tööle

Eesti ja Soome vaheline 350-megavatine elektriühendus Estlink 1 oli sel nädalal iga-aastases hoolduses, hooldustööd lõppevad plaanipäraselt ning ühendus on laupäevast taas töös, öeldi ERR-ile Eleringist.

Korraks läheb laupäeval tööst välja 650-megavatine Estlink 2, kuid see juhtub vaid neljaks tunniks. Eleringist öeldi ERR-ile, et tegu on niinimetatud black start testiga, mis tähendab, et testitakse, kuidas kasutada Estlink 2 võimekusi Eesti elektrisüsteemi taastamise protsessis.

"See on vajalik nii sünkroniseerimiseks kui ka üldse elektrisüsteemi toimimise tagamiseks," ütles Eleringi pressiesindaja Liis Eiser.