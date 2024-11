Prantsusmaal leidis keset päeva aset suur juveelirööv

Jultunud röövlid sõitsid neljapäeval kella 16 paiku mootorratastega Hiéroni muuseumi ette, kolm neist sisenes majja ja üks jäi välja valvama, rääkis linnapea Jean-Marc Nesme.

Majas tulistati mõned lasud ja suunduti muuseumi tähtsaima eksponaadi, 1904. aastal valminud kolmemeetrise väärismetallidest, juveelidest ja elevandiluust töö juurde, mis kujutab Kristuse elu.

Prantsuse kultuuriministeerium on nimetanud "Via Vitae" nime kandva teose rahvuslikuks aardeks, mille hinnanguline väärtus on kuni seitse miljonit eurot, rääkis linnapea.

Sissetungijad saagisid spetsiaalsete tööriistadega läbi kunstiteost kaitsva kuulikindla klaasi ning korjasid kokku kuld- ja vandlikujukesed ning smaragdkaunistused.

Hiiglaslik teos koosneb 138 teemantide ja rubiinidega kaetud kujukesest valgel marmor- ja alabasterkuhjatisel.

Vargad põgenesid mootorratastel, külvates jälitusautode rivist välja viimiseks selja taha teele orasid, ütles politsei.

"See on suur kaotus Paray-le-Monialile ja rahvuslikule pärandile," ütles Nesme ning lisas, et muuseumitöötajad ja umbes 20 külastajat olid vägivaldsest sissetungist traumeeritud.

Vargad on Hiéroni muuseumi varemgi rünnanud. 2017. aastal varastati sealt kaks kuldkrooni ja 2022. aastal tehti röövikatse.