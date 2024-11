WSJ Gaetzi saagast: Trump sai tunda oma võimu piire

Ajaleht The Wall Street journal kirjutab, et kuigi Donald Trump tahab riigi juhtimises suuri teha suuri muutusi, siis Matt Gaetziga seotud sündmused näitavad, et tähtsad vabariiklased ei pruugi alati parteiliidri juhtnööre järgida.

Trumpi poolt justiitsministri kandidaadiks nimetatud Matt Gaetz teatas, et loobub kandidatuurist. Siiski juba varem levisid meedias väited, et kongressi ülemkoda ei pruugi Gaetzi kandidatuuri toetada, kuna seksuaalses väärkäitumises ja narkootikumide tarvitamises süüdistatavat poliitikut ei pruugi toetada ka mitmed vabariiklastest senaatorid.

Trump aga ei saa endale lubada vabariiklaste enamusega 53:47 senatis rohkem kui kolme vabariiklase toetuse kaotamist, eeldusel, et kõik demokraadid on selle vastu.

Gaetzi saaga näitab, et kuigi vabariiklaste partei poliitikud üldiselt toetavad oma juhti, siis aeg-ajalt võivad nad talle ka vastu hakata. Leht toob välja, et ka teised Trumpi poolt nimetatud vastuolulised kandidaadid tekitavad senaatorite seas küsimusi.

Näiteks kaitseministriks valis Trump sõjaveterani Pete Hegsethi, keda süüdistatakse seksuaalses rünnakus. Sarnaselt Gaetziga on Hegseth kõik süüdistused tagasi lükanud, pole aga kindel, et vabariiklastest senaatorid tema seletustega rahule jäävad.

Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et eraviisiliselt on mõned vabariiklasest veel väljendanud muret Tulsi Gabbardi kandidatuuri pärast. Trump nimetas Gabbardi riikliku luureülema kandidaadiks. Gabbard on aga vastuolulise kuulsusega poliitik, kes on olnud kriitiline USA toetuse osas Ukrainale.

Näiteks senaator Thom Tillis ütles, et riikliku luure juht peab olema keegi, kes toetab Ukrainat. Tillis lubas, et ei toeta kedagi, kes kahtleb Ukraina toetamise vajalikkuses.

Trump ise lubas valimiskampaania ajal, et hakkab USA poliitilist süsteemi reformima ning kümned miljonid ameeriklased koondusid tema selja taha. Uuringud näitavad, et ligi 56 protsenti Trumpi valijatest ütles, et nad soovivad näha "olulisi muutusi". Veel 37 protsenti ütles, et soovivad riigi juhtimises täielikku muutust. Vaid kuus protsenti vastanutest ütles, et nad pigem ei soovi muutusi.

Näiteks pensionile jäänud advokaat Bethany Beck ütles, et senat peaks Trumpi valikuid austama. Ta arvab, et Trumpil on õigus võtta oma valitsusse ebatraditsiooniliste CV-dega inimesi, nagu Hegseth ja Kennedy, et tuua nii valitsemisesse värskeid tuuli.

"Viimase nelja aasta jooksul sai selgeks, et valitsuses on terve rida struktuure, mis ei tööta. See vedas meid alt tervisega seotud küsimustes, majanduses ja rahvusvahelistes suhetes. Ja nii püüab president neid asju ümber korraldada," ütles 76-aastane Virginia osariigis elav Beck.

Samas Gene Curran, samuti Trumpi valija, ütles, et senat peaks Trumpi kandidaate põhjalikult kontrollima. Ta ütles, et ei toeta seda, et Trump saaks inimesi ametisse kinnitada lihtmenetlusega (recess appointment).

Ta tahab, et kandidaadid saaksid senati poolt kinnitatud ning ütles, et ei kavatse hääletagi ühegi vabariiklase poolt, kes toetab lihtmenetluse protseduuri. Tema sõnul peab senat tegema ka kindlaks, et Hegseth sobib juhtima kaitseministeeriumi.