Putin lubas kasutada uut tüüpi ballistilist raketti veel

Oluline 23. novembril kell 7.00:

Reedel kaitsekonverentsil esinedes vaidlustas Putin USA väited, et Venemaal on vaid käputäis kiireid ballistilisi rakette, öeldes, et sõjaväel on neid piisavalt, et jätkata nende katsetamist lahingutingimustes ja panna need seeriatootmisesse, vahendas The Guardian.

"[Raketisüsteemi] katsetused on edukalt läbitud ja ma õnnitlen teid kõiki selle puhul," ütles Putin uudisteagentuurile Interfax.

"Nagu juba öeldud, jätkame neid katsetusi, sealhulgas lahingutingimustes, olenevalt olukorrast ja Venemaa julgeolekut ähvardavate ohtude iseloomust, eriti kui arvestada, et meil on selliseid objekte, selliseid süsteeme kasutusvalmis piisavalt laos," ütles Putin.

Samal konverentsil ütles Venemaa strateegiliste raketivägede ülem Sergei Karakajev, et raketid võivad tabada sihtmärke kogu Euroopas.

"Sõltuvalt selle relva eesmärkidest ja laskekaugusest võib see tabada sihtmärke kogu Euroopa territooriumil, mis eristab seda teist tüüpi pikamaa täppisjuhtimisega relvadest," ütles Karakajev.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas Venemaa eksperimentaalse ballistilise raketi kasutamist Ukrainas rahvusvaheliseks kuriteoks, pöördudes reedel üle maailma, sealhulgas globaalse lõuna poole, et mõista hukka Venemaa viimane eskalatsioon.

Zelenski ütles sotsiaalmeedias peetud pöördumises, et on juba andnud oma kaitseministrile korralduse pidada liitlastega konsultatsioone, et kindlustada uued õhutõrjesüsteemid, mis võiksid kaitsta elusid uute riskide eest, mida keskmaa raketid põhjustavad.

Meedia: Trump valis Ukraina rahu erisaadiku

USA presidendiks valitud Donald Trump kaalub oma endise luuredirektori, diplomaadi Richard Grenelli nimetamist Ukraina rahu erisaadikuks, kes juhiks läbirääkimisi Venemaa sõja lõpetamise üle, vahendas Reuters.

USA meedia on teatanud varem, et Trump kavatseb välja kuulutada erisaadiku, kes asuks juhtima Moskva ja Kiievi vahelisi rahuläbirääkimisi. Trump rääkis kogu oma kampaania vältel, et kui ta tagasi valitakse, peab ta läbirääkimisi Venemaa sõja kiireks lõpetamiseks Ukrainas.

Grenell on uuele ametikohale kandidaat, ütles Reutersile neli Trumpi üleminekuplaanidele lähedal asuvat allikat.