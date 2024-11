Miljonite eurode eest ehitatud Haapsalu tänav laguneb

Alanud ekspertiis peaks tuvastama, mis on Haapsalu ühe olulisema tänava, kesklinnast vanalinna viiva Posti tänava kivisillutise vuukide lagunemise põhjus.

Kivisillutise sai Posti tänav 2022. aastal lõppenud rekonstrueerimise käigus.

Tänava ehitamine maksis kokku üle 3,6 miljoni euro ja pälvis toona üle-eestilist tähelepanu seoses teeremondi tõttu ette võetud suure hulga puude langetamisega.

Haapsalu linnavalitsuse tellimusel teeb ekspertiisi ettevõte T-Konsult ja see peaks valmima detsembris. Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu selgitas, et ekspertiis telliti, sest linnavalitsus ja tee ehitanud YIT Eesti pole üksmeelel selles, mis võib olla teekatte probleemide põhjuseks.

"Ekspertiisi tulemusena peaks selguma, kas töövõtted on õiged olnud või on see ehituslik viga. Või siis kui see ei ole ehituslik viga, kas on see kuidagi tingitud loodusest. Garantii kehtib tee valmimisest viis aastat ehk siis 2027. aasta suveni," rääkis Mäesalu.

Mäesalu sõnul ongi linna mure see, et kui jätta praegu probleemile tähelepanu juhtimata, aga asi halveneb järgneva kolme aastaga, siis ei peaks linn ise hakkama teed remontima.