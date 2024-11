Pühapäev võib tuua veel miinuskraade, seejärel läheb soojemaks

Öö vastu pühapäeva algab Eestis pilves selgimistega ja mitmel pool lumehoogudega. Rannikul võib tuisata. Pärast keskööd taandub sadu itta ja pilved hõrenevad. Puhub edela- ja lääne-, öö hakul ka loodetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb -2 kuni -7 kraadini, Lääne-Eesti rannikul on kuni kraad sooja. Teepinnad on jäised.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta, teed püsivad jäised. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 5 kraadi, läänerannikul on kuni paar kraadi sooja.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Õhtul saartel pilvkate tiheneb ja merelt lähenevad lörtsi- ning vihmapilved. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul kagusse ja tugevneb saartel ning läänerannikul 10 kuni 15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi, Lääne-Eesti rannikul kuni +5 kraadi.

Esmaspäeva öösel liiguvad vihma- ja lörtsipilved saartelt üle maa ida suunas. Idas asendub sadu esialgu lumega ja võimalik on ka jäävihm. Päeval on vihmasadu harv. Öine õhutemperatuur on -2 ja +2 kraadi vahel, päev toob sooja 3 kuni 7, saartele kuni 10 kraadi.

Teisipäeval liigub järgmine ports vihmapilvi üle maa, tuul hakkab nõrgenema. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt plusspoolel. Ka järgnevad päevad püsivad sageli vihmased ja soojad, aga rahulikuma tuulega.