Suurbritannia otsib Euroopa Liiduga suhete taastamiseks läbirääkijat

Ühendkuningriigi valitsus palkab läbirääkija, kelle ülesanne on aidata taastada suhted Euroopa Liiduga, vahendas BBC, osutades peaministri kantselei veebis avaldatud kuulutusele.

Töökuulutuse kohaselt juhiks läbirääkija valitsuse suhteid Euroopa Liiduga ja läbirääkimisi EL-iga seoses Ühendkuningriigi huvidega – huvidena on konkreetselt mainitud kaubandus-, julgeoleku- ja piiripoliitikat.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer on pühendunud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu suhete taastamisele ning ta on varem öelnud, et otsib paremat kaubanduskokkulepet kui see, mille Boris Johnson 2020. aasta lõpus saavutas.

Samal ajal on peaminister kinnitanud, et EL-i suunaline tegevus ei tähenda Brexiti tagasipööramist.

Kabineti kantselei veebis avaldatud töökuulutuses reklaamitakse uue läbirääkija rolli kui "kõrgetasemelist juhtivat ametikohta, mis saab märkimisväärse avaliku kontrolli ja poliitilise tähelepanu".

"Läbirääkija tegutseks šerpana ehk peaministri kõrgetasemelise ja isikliku esindajana rahvusvahelistel tippkohtumistel ja kohtumistel," seisab teadaandes.

Läbirääkija peab jälgima ja juhtima kaubanduspoliitika väljatöötamist, sealhulgas Windsori raamistikku (Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli kooskõlas liidu ja Ühendkuningriigi ühisdeklaratsiooniga), kaubandus- ja koostöölepingut, sisenemis- ja lahkumisskeemi, sealhulgas uut peatset digitaalset EL-i piirisüsteemi, aga ka muid piiripoliitika küsimusi.

Starmer on öelnud, et soovib suhteid Euroopa Liiduga tugevdada. Oktoobris tegi ta pärast peaministriks saamist oma esimese visiidi Brüsselisse, kus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ta vastu võttis.