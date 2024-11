Kantsler Kuusk: ICBM-i kasutamine on lääne hirmutamine Venemaa poolt

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütles ETV saates "Ukraina stuudio", et mandritevahelise ballistilise raketi (ICBM) kasutamist Venemaa poolt ei saa kuidagi pidada sõjas uues faasiks, sest tegemist on Venemaa tavapärase hirmutamisstrateegia jätkuga.

"See on pigem propaganda efektiga asi," sõnas Kuusk.

Uus faas on tema sõnul pigem Põhja-Korea sõdurite kasutamine rindel.

Kuuse sõnul on Venemaa tulistanud Ukraina suunas sel aastal üle saja ballistilise raketi, sealhulgas ka Iskandereid, mis samuti suudavad tuumalõhkepead kanda.

"See on puhas lääneliitlaste hirmutamise peale mängimine, ukrainlasi sellega verest välja ei löö," lausus Kuusk.

Kuusk märkis, et kui õhutõrje oleks demonstratsiooniks tulistatud ballistilise raketi maha võtnud, oleks see olnud venelaste strateegilisele heidutusele tugev hoop, seega valiti väga hoolega sihtärki.

"Nad valisid sihtmärgiks Dnipro, mitte Kiievi, kus õhutõrje on tugev. Nad läksid kindlapeale välja, näitamaks, et neil veel midagi on, mis suudab kuskilt läbi minna ja paugu ära teha," rääkis Kuusk.

Hirmutamisstrateegia osana saab võtta ka seda, et Venemaa teatas oma kavatsusest see rakett Ukraina pihta lasta USA-le.

"Mina võtan seda sellena, et venelastele läks ikka väga korda see, et ameeriklased andsid loa Vene territooriumi vastu kasutada nende pikema distantsi rakette," arutles Kuusk.

Kuuse sõnul ei ole Venemaal sarnaseid mandritevahelisi ballistilisi rakett just üleliia palju ei ole ja need on ka väga kallid, lisaks ei ole need raketid eriti täpsed.

Venemaa kasutas neljapäeval Ukraina ründamiseks esmakordselt mandritevahelist ballistilist raketti.