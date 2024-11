Ilm läheb taas soojemaks

Öösel sajab saartel lörtsi ja vihma, mandri-Eestis lörtsi ja lund, sekka ka jäävihma. Kohati tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 7 kuni 12, iiliti 18, saartel ja rannikul kuni 17, iiliti 25 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Ja teedel on väga suur libeduseoht!

Hommik on pilves ja Lääne-Eestis üksikute selgimistega. Kohati sajab vihma, Virumaal sekka ka lörtsi. Puhub endiselt tugev edela- ja lõunatuul, rannikul iiliti 24 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4, saartel ja läänerannikul 4 kuni 8 kraadi. Ja teed on endiselt libedad.

Päeval sajab kohati vihma. Tuul puhub lõunast ja edelast 5 kuni 11, saartel ja rannikul kuni 15, iiliti 22 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 7, saartel kuni 10 kraadi.