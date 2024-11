Ukraina süütas droonirünnakuga naftabaasi Kaluugas

"Täna öösel hävitasid õhukaitsejõud Kaluuga äärelinnas kolm drooni. Droonirusude allakukkumiskohas, tööstusettevõtte territooriumil puhkes tulekahju," teatas Kaluuga oblasti kuberner Vladislav Šapša oma sotsiaalmeediakonto vahendusel.

Kuberneri kinnitusel inimesed rünnakus viga ei saanud.

Vene sotsiaalmeediakontode teatel sai tabamuse ettevõtte Kaluganefteprodukt, kus süttis kütusemahuti.

Ukraina välisminister kutsus lääneriike suurendama õhutõrjetarneid

Ukraina välisminister Andri Sõbiha kutsus pühapäeval Kiievi partnereid suurendama õhutõrjerelvade tarneid tugevdamaks Ukraina selle valdkonna võimekust hoolimata Vene režiimi juhi Vladimir Putini šantaažist ballistiliste rakettidega.

"Ukraina partnerid peaksid tegema täpselt vastupidist: lükkama tagasi šantaaži, suurendama toetust ja tugevdama Ukraina õhukilpi süsteemidega, mis on suutelised kinni püüdma sellised raketid," kirjutas ta sotsiaalmeediaplatvormil X.

Sõbiha märkis, et "Putin üritab kõiki Ukraina toetamisest eemale peletada".

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas varem, et Kiiev peab partnerriikidega läbirääkimisi täiendavate õhutõrjesüsteemide tarnimise üle.

Zelenski sõnul teevad Ukraina eksperdid partneritega tööd, et selgitada välja kõik üksikasjad raketi kohta, millega Venemaa ründas 21. novembri hommikul Dnipro linna.

Samuti tehakse tööd selleks, et "üheskoos leida vastus sellele Venemaa eskaleerivale sammule", lisas ta.

Zelenski sõnul on maailmas olemas õhutõrjesüsteemid, mis suudaksid kaitsta ka selliste Vene rakettide eest.

President rõhutas, et Venemaa peab tundma, et igal tema sammul sõja laiendamise suunal on tagajärjed.

"Tagajärjed on meie tegevus rindel, meie sõdurites, meie üksustes ja ka maailma tegevuses. Me ei saa anda Putinile aega kohanemiseks," lausus Zelenski.

Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga ühe raketi- ja 48 õhurünnakut

Vene sõjavägi korraldas ööpäevaga ühe raketi- ja 48 õhurünnakut, teatas pühapäeva hilisõhtul Ukraina kindralstaap.

Vaenlane kasutas rünnakutes nelja raketti ja 54 liugpommi. Ukraina üksuste positsioonide vastu kasutati ka 540 kamikaze-drooni.

Rindel leidis pühapäeval aset 198 lahingkokkupõrget, neist 57 Kurahhove suunal. Venemaa Kurski oblastis lõid ukrainlased tagasi 21 vaenlase rünnakut, lisas kindralstaap.

Harkivi suunal ründasid Vene üksused kuus korda, Kupjanski suunal 11, Lõmani suunal 20, Kramatorski suunal neli, Toretski suunal üheksa, Pokrovski suunal 41 ja Vremevski suunal 14 korda.