Otse kell 13.15: riigikogu komisjon arutab Eesti Energia juhtimist

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon peab esmaspäeval erakorralise avaliku istungi, et arutada erikontrolli käigus leitud vigu Eesti Energia juhtimises. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud rahandusministeeriumi esindaja ja Eesti Energia esindajad.

"Raportist nähtub, et Eesti Energia juhtimises oli puudusi, mis tõid kaasa nii keskkonnaalaseid ulatuslikke rikkumisi, majanduslikku kahju kui ka mõjutasid jaotusvõrgu töökindlust. Kahjuks on juhtimisvead riigiettevõtetes muutunud süsteemseteks. See omakorda tõstatab küsimuse riigi kui omaniku järelevalve kvaliteedi kohta," selgitas komisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) istungi kokkukutsumist.

Tema sõnul on küsimus selles, kas riigil on iga ettevõtte puhul olemas strateegilised eesmärgid, kas teostatakse piisavat kontrolli ning kas tegeletakse vajalikul määral riskide ja sealhulgas ka korruptsiooniriskide ennetamisega.

Erikontrolli käigus analüüsiti nelja valdkonda ja tehti kokku 35 tähelepanekut. Suuremad rikkumised ilmnesid keskkonnanõuete täitmise ja finantsriskidega, samuti esinesid puudused jaotusvõrgu töökindluse tagamisel.