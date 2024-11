Päikesekatuse tootja Solarstone avas Viljandis automatiseeritud tootmisliini

Kolm uut tipptehnoloogilist tööstusrobotit muudavad päikesekatuste tootmise enam kui viis korda kiiremaks ja tõhusamaks, aidates tugevdada ettevõtte konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.

Solarstone arendab Viljandisse Euroopa suurima toomisvõimekusega integreeritud päikesepaneelide tehast, et jõuda uutele eksportturgudele üle Euroopa.

Solarstone suuromanik on Paul Kirjanenile kuuluv Biofuel OÜ.

Praegu on tehase palgal 25 inimest, mullune käive oli 2,5 miljonit eurot.

"Viljandi tootmisüksuses me päikese PV-moodulit, nii-öelda laminaati, ise ei tooda," ütles Solarstone Viljandi tehase tegevjuht Romet Roosalu. "Viljandi üksuses me toodame ehitisse integreeritavat päikesepaneeli, kus me võtame siis PV-mooduli ja selle ümber paigaldame meie poolt patenteeritud click-on raamilahenduse, mille tulemusel saabki kaks ühes päikesekatuselahenduse."

"Kui sa tavaliselt ehitad omale maja, maja peale paned katuse ja katuse peale paned päikesepaneeli, siis meie lahenduse puhul päikesepaneel on ise katusekattematerjal. Ehk see üks komponent jääb vahelt ära," lausus Roosalu.

Solarstone Viljandi tehase üks omanikke Andreas Laane märkis, et ettevõtte pakutav lahendus on eraisikule kõige sobivam.

"Kindlasti ta on eraisikule kõige sobivam. Peamine efekt on see, et kui sa toodad ise elektrit enda kodus ja tarbid selle ka enda kodus, siis tegelikult see ongi nii keskkonna-alaselt kui ka finantsiliselt kõige parem. Ja seda muret Solarstone lahendab täna maailmas selgelt kõige paremini kõikide teiste päikesekatuse tootjatega võrreldes," ütles Laane.