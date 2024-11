Leping näeb ette, et jõukamad riigid eraldavad 300 miljardit dollarit aastas, et aidata arengumaadel kliimamuutuste tagajärgedega toime tulla ja võtta kasutusele keskkonnasõbralikum tehnoloogia. Kliimaminister Yoko Alender sõnas, et Eesti suunab oma osa rahast Ukrainale.

Ingrid Landeiro