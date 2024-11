Bussifirma hinnangul maksab Tartu linn konkurendile liigset dotatsiooni

Alates 2019. aastast veab Tartu linnaliinidel reisijaid GoBus. Enne seda teenindas liine Sebe.

Tartus sõidavad linnaliinibussid rohegaasiga.

Sebe arvutuste järgi on Tartu linn maksnud GoBusile just gaasi eest üle seitsme miljoni euro ülemäärast dotatsiooni ning peaks selle bussifirmalt tagasi nõudma. Tartu linn maksab gaasi eest börsihinna alusel, kuid Sebe väitel saab GoBus gaasi börsihinnast odavama hinnaga.

"Kui 2016. aastal see hange välja kuulutati, siis tegelikult põhiliseks probleemiks oli, et võeti vale eeldus, et gaasi hind tanklas sõltub väga selgelt siis gaasi börsihinnast," ütles Sebe juhatuse liige Mart Raamat.

"Viimased kaks aastat siis Venemaa täiemahulise sõja algusest on näidanud, et gaasi hind börsil tõusis märksa kiiremini kui tanklas, nii et see on tekitanud siis võimaluse, et kuskil 40 protsenti viimase kahe aasta jooksul on Tartu linn maagaasi eest liiga palju maksnud," rääkis Raamat.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul makstakse GoBusile liinikilomeetri hinna alusel. Kilomeetrihinda korrigeeritakse iga kvartali eel ning see koosneb kolmest komponendist: tarbijahinnaindeksist, bussijuhtide palkadest ja kütuse hinnast.

"Meie valduses on natuke rohkem informatsiooni, kui see, mida Sebe saab konkurendina kasutada," ütles Tamm. "Ehk siis meie näeme ka reaalselt neid kütuse sisseostuarveid. Ehk siis mille alusel GoBus maksab oma kütuse tarnijale. Ja nende kütusearvete põhjal ma saan täna kinnitada, et kindlasti ei ole võimalik sellise kasuminumbri teenimine nagu Sebe oma kalkulatsioonides on välja toonud."

Ka GoBusi lõunaregiooni juhi Ramses Riive sõnul ei ole nad saanud Tartu linnaliinide teenindamisest liigset dotatsiooni.

"Tartu leping on sõlmitud kümneks aastaks ja kaheksa pakkujat selles hankes osalesid," ütles Riive. "Kõik tingimused olid pakkujatele ka teada ja kellel oli soovi neid vaidlustada, oli tol hetkel ka võimalus. Praegu on olukord hoopis selline, kus Sebe vaidlustas tol hetkel hoopis meie kõige soodsama pakkumuse ja klausliga, et sellise maksumusega ei ole võimalik teenust osutada."

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul ei saa välistada, et järgmisel hankeperioodil arvestatakse gaasi hinda teisiti kui seda tehakse praegu.