Rakverre on jõudnud kortermajade ehitamise buum

Erinevalt paljudest teistest maakonnakeskustest on Rakveres alanud uute kortermajade ehitamise buum. Arendajatele üllatusena on kõige lihtsam ostjaid leida suurtele korteritele.

Rakveres on praegu pooleli kuus kortermajade arendust kokku 80 korteriga, neist kolmandik on juba praegu erinevate lepingutega kaetud.

"Maakonna ettevõtjad ostavad linna korteri, tulevad kas mujalt linnadest – Kundast, Tapalt, Tamsalust – või siis Tallinnas müüvad oma kallima korteri maha ja tulevad väikelinna elama, vanemad inimesed pigem," selgitas Uus Maa kinnisvaramaakler Jörgen Truu.

Kui järelturu puhul on pealinna ja Rakvere korterite vahel suured hinnakäärid, siis uued korterid maksavad pea sama hinda. Näiteks 66-ruutmeetrine kolmetoaline korter linnasüdames on müügil ligi 205 000 euroga, 55-ruutmeetrine kahetoaline korter teises arenduses aga maksab ligi 185 000 eurot. Selles majas müüdi arendaja üllatusena maha kiiresti just suured ehk kolme- kuni neljatoalised korterid, väiksemate vastu on huvi leigem. Eriti nüüd, kus turule on tulemas mitu uut maja.

"Meie arvamus oli, et vanemad inimesed ei taha enam majas olla, tahavad mugavustega korterit, väikest hubast, aga tegelikult on juhtunud vastupidi – keskklass on see, kes ostab," ütles Revin Grupi juhataja Kristjan Madisson.

ELUM Kinnisvara arendusjuhi Risto Vähi sõnul pole üllatav mitte niivõrd paljude arenduste tulek, vaid tõik, et elujõulises maakonnakeskuses alles nüüd läks ehitus käima.

"Paljud elanikud on pigem seda oodanud, et need arendused sinna tulevad, sellepärast et kui vaadata mujal Eestis, siis väiksemates linnades, näiteks Viljandis on arendustegevus hoogsamalt toimunud juba mitu aastat," rääkis Vähi.

Arendaja sõnul on sellel viivitusel väga selge põhjus.

"Hindamisakt ei tulnud järele. See tähendab seda, et turuhind oli kõrgem kui kinnisvara hindamisakt. Siis inimesed pidid omafinantseeringut panustama rohkem. /.../ Kinnisvaraakt on täna Rakvere turul sama kõrge kui turuhind," selgitas Madisson.

Rakvere kinnisvaramaakleri Jörgen Truu sõnul on seni uued korterid ostetud pangalaenuga, aga järelturu puhul on iga teine tehtud vaid omafinantseeringut kasutades.

"Kui kogu Eesti võttes 63 protsenti laenatakse Harjumaale, siis kolm protsenti on Lääne-Virumaal ja ehk see on päris arvestatav suurusjärk. Ning keskmised laenusummad jäävad 75 000 euro juurde ning keskmine laenusumma on eelmise aastaga võrreldes viis protsenti kasvanud," ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Rakveres elab praegu ligi 15 000 inimest.