Teisipäeval liiguvad üle Eesti vihmapilved

Teisipäeva öö on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati võib veidi vihma sadada. Vastu hommikut jõuab saartele tihe vihmasadu ja laieneb mandrile. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 6, saartel 4 kuni 9 kraadi.

Hommik on pilves ja Lääne-Eestis vihmane. Idas on üksikuid sajuhooge. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 9 kraadi.

Ennelõunal sajab mitmel pool vihma, pärastlõunal saartelt alates sadu lakkab, kuid kohati tekib udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 9, puhanguti 12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 3 kuni 9 kraadi.

Kolmapäeva öösel on sadu vähe, päeval sabistab vihma mitmel pool. Sooja on öösel 2 kuni 7 kraadi, päeval kraad rohkem.

Neljapäeval sajab samuti mitmel pool vihma, öösel võib sekka ka lörtsi tulla. Sooja on öösel 1 kuni 6, päeval 3 kuni 6 kraadi.

Reedel ja laupäeval on sajupilvi hajusamalt. Ööl vastu laupäeva on ka miinuskraade, päevasel ajal on õhus plusskraadid.