Pariisi meer Anne Hidalgo ei kandideeri 2026. aastal ametisse tagasi

Hidalgo, keda toetajad kiidavad liikluse vähendamise eest südalinnas, ent keda vastased kritiseerivad Prantsusmaa pealinna igapäevaste probleemidega hakkama saamisel, on olnud linnapea alates 2014. aastast.

"Ma ei kandideeri kolmandaks ametiajaks. See on otsus, mille langetasin kaua aega tagasi," ütles 65-aastane Hidalgo päevalehele Le Monde.

"Olen alati uskunud, et kaks ametiaega on piisavalt, et viia ellu suuri muutusi," lisas Hidalgo.

Hidalgo, kes valiti ametisse tagasi 2020. aasta valimistel, toetab sotsialistist senaatorit Remi Feraud'd, kellel on naise sõnul vajaminevat usaldusväärsust, tõsiseltvõetavust ja võimet koondada inimesi oma kandidatuuri toetamiseks.

Kuid 2026. aasta valimistel heidab sotsialistidele tõenäoliselt arvestatava kinda parempoolne kultuuriminister Rachida Dati, kes viimastel aastatel on olnud vaigistamatu Hidalgo kriitik.

Oma valmisolekust kandideerida on teada andnud ka endine aselinnapea Emmanuel Gregoire, kel on jäised suhted Hidalgoga, vaatamata sellele, et neil on ühine poliitiline kodu.

Arvestatavamate kandidaatide seas ringleb ka tsentristliku ekspeaministri Gabriel Attali nimi.

Oma ametiajal suurendas Hidalgo rattaradade arvu Pariisis autode arvelt ning samuti organiseeris rahvahääletusi, mis tõid kaasa näiteks renditõukside keelustamise ja maasturitele tavasõidukitega võrreldes kolmekordse parkimistasuhinna.

Ent kriitikute sõnul liigutas ta vaid liiklust ühest vallast teise ning rattaga liiklemise populariseerimine põhjustas veelgi suurema autode koondumise mujale linnas. Samuti muutus kriitikute hinnangul pealinnas kehvemaks turvalisus, puhtus ja ühistransport.

Usutluses Le Monde'ile ütles Hidalgo ise, et turvalisuse puhul on linnas asjad selgelt paremuse poole läinud. Samas möönis ta, et linnal on endiselt veel mõned eriti keerulised piirkonnad, näiteks põhjapoolne 19. haldusringkond (arrondissement), kus vohab narkokaubandus ja on suur sõltlaste arv.

Puhtuse koha pealt tõi Hidalgo esile olukorra paranemist, ent märkis, et linnal tuleb rahvarohketesse piirkondadesse lisada rohkem prügikaste.