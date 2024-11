Temperatuur pendeldab nulli kraadi ümber

Päev oli sajune ka Prantsusmaal, mille looderannikul madalrõhkkond pesitses. Vahemere ääres domineeris aga veel mõnusalt päikeseline ja valdavalt sajuta ilm.

Ööl vastu kolmapäeva taandub sajune madalrõhulohk Baltimaade idaservast kirdesse. Samas suundub Rootsist Soome edelarannikule juba uus osatsüklon, mis ka Baltimaadesse sajupilvi saadab.

Neljapäeva öösel väike osatsüklon Eesti lähistel küll hääbub, kuid ilm püsib ikka pilvine, vihmane ja udune. Kui Skandinaavia kohal tugevneb külma ilmaga kõrgrõhkkond, siis päeval jõuab Saksamaalt Poola kohale aktiivne madalrõhkkond. Viimane toob piirkonda tihedamad vihmasajud ning muudab ilma tuuliseks.

Öösel on taevas pilves, vaid Lääne-Eestis esineb ka selgimisi. TIHE vihmasadu taandub Eesti kohalt itta, seega pärast keskööd rabistab kergelt vihma vaid üksikutes kohtades. Laialdaselt on udu. Tuul puhub lõunast ja edelast 2-8, rannikul iiliti kuni 12 m/s. Õhusooja on 2..5, Lääne-Eesti rannikul kuni 7°C.

Kolmapäeva hommik tuleb pilvine ja uduvines ning Lääne-Eestis sajab kohati ka vihma. Puhub nõrk, iiliti mõõdukas edela- ja lõunatuul ning plusskraade on termomeetril 2 kuni 7.

Päeval on taevas valdavalt pilves, mitmel pool sajab nõrka vihma ja on udu. Puhuvad lõuna- ja edelatuul 2-8, rannikul iiliti kuni 12 m/s. Sooja on homme 4..8°C.

Pilvine ilm kohatiste selgimistega püsib meiega nädala lõpuni. Sajab vihma, neljapäeval ja laupäeval sekka ka lörtsi. Sademetest pääseme tõenäoliselt vaid pühapäeval.

Kui päeval tõuseb õhutemperatuur ikka plusspoolele ehk keskmine jääb 3, 4 kraadi juurde, siis öötundidel võib kohati ka kraad külma teha.

Lund küll oli, kuid tundub, et sel nädalal enam juurde ei tule. Seega jõuluhooaeg algab paraku taas musta maaga.