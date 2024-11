Ukraina delegatsioon eesotsas kaitseministriga saabub peagi Lõuna-Koreasse, et arutada president Yoon Suk-yeoliga Souli võimalikku relvatoetust Kiievile, edastas meedia kolmapäeval.

Oluline kolmapäeval, 27. novembril kell 5.40:

- Meedia: Ukraina delegatsioon arutab Lõuna-Koreas võimalikke relvatarneid;

- Deepstate: okupandid võtsid Donetski oblastis ära kaks küla.

Ukraina delegatsioon eesotsas kaitseministriga saabub peagi Lõuna-Koreasse, et arutada president Yoon Suk-yeoliga Souli võimalikku relvatoetust Kiievile, edastas meedia kolmapäeval.

Ukraina delegatsioon eesotsas kaitseminister Rustem Umeroviga peaks "jagama luureandmeid Põhja-Korea vägede Venemaale paigutamise kohta" ja otsima Lõuna-Korea toetust Kiievi sõjalistele jõupingutustele, teatas uudisteagentuur Yonhap anonüümsele allikale viidates.

Yooni presidendi kantselei keeldus teadet kinnitamast.

Kuu algul ütles Yoon, et kas – või kuidas – Lõuna-Korea otsustab Ukrainat aidata, sõltub otseselt "Põhja-Korea seotuse tasemest", lisades, et Soul "ei välista relvade tarnimise võimalust".

Kui Lõuna-Korea peaks relvi tarnima, oleks esialgne partii olemuselt kaitsva iseloomuga, ütles Yoon.

Eksperdid väidavad, et Lõuna-Korea, mis on endiselt tehniliselt sõjas Põhja-Koreaga ja tootnud edasi relvi, mille lääne kaitsetööstus on pikka aega tähelepanuta jätnud, võib avaldada märkimisväärset mõju, kui ta otsustab relvi tarnida.

Deepstate: okupandid võtsid Donetski oblastis ära kaks küla

Vene okupatsioonivägi võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla kaks küla, teatasid rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Vene armee võttis Kurahhove suunal oma kontrolli alla Novoselidovka, Pokrovski suunal vallutasid venelased Petrovka. Deepstate teatas veel, et Vene väed liiguvad ka Harkivi oblastis edasi.