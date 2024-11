Lääne-Nigula vallas kaob kaheksa osavallavalitsust

Läänemaal asuv Lääne-Nigula vald kavatseb kaotada kaheksa osavallavalitsust, et muuta vallajuhtimist efektiivsemaks. Plaan on leidnud ka kriitikat.

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et kaheksa osavallavalitsust asendatakse valdkondlike spetsialistide ja kahe või kolme laiemat ala koordineeriva abivallavanemaga.

"Kinnisvaraga tegeleb inimene, kes kinnisvara asjadega on kursis, teedega tegeleb samamoodi inimene, kes on kursis. Praegusel juhul on kogu see koormus pandud osavallavanematele ja me eeldame nendelt multitalendi teadmisi igas valdkonnas," rääkis Randmaa.

Lääne-Nigula volikogus hiljuti vastu võetud osavaldade põhimääruse vastu hääletanud Elle Ljubomirov heitis ette, et reformiga hoitakse kokku vaid suurusjärgus 80 000 eurot ja sellel puudub laiem laiem sisuline visioon.

"Omavalitsuse roll, eriti maapiirkonnas on tagada, et elu jääks kestma, et meil oleks inimesi, kes siin tahavad elada. Et meil oleksid lapsed, kes käivad koolides ja lasteaedades ja seda seal reformis ma ei näe," ütles Ljubomirov.

Osavallad jäävad oma senistes territoriaalsetes piirides alles koos elanike esinduskogude ehk osavallakogudega.

"See on kohalik kaasamine erinevate otsuste langetamisel. On see investeerimisobjektide väljaselgitamisel, jooksvate tööde järjestamisel, koolitranspordi korraldamisel ehk siis see osavallakogu on kohalik vaade," sõnas vallavanem Randmaa.

Elle Ljubomirov aga leiab, et senist süsteemi polnud vaja muuta mõne ametniku tõttu, kellel töö üle jõu käis.

"Siis oleks võib-olla võinud kas inimesed välja vahetada või tulla kogukondade juurde ja öelda, et teie osavallavanem ei ole pädev ning öelda, et te kas annate uue või me paneme kaks tükki kokku," märkis Ljubomirov.

Janno Randmaa ütles, et kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks Lääne-Nigula uus juhtimisstruktuur paigas olema kevadeks.