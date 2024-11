Falklandi naftavarud on oodatust suuremad

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Falklandi saarte piirkonnas asuvad naftavarud on varem prognoositust suuremad.

Sõltumatu aruanne tõi välja, et Põhja-Falklandi naftaväljal peitub 917 miljonit barrelit naftat, varem eeldati, et seal on 791 miljonit barrelit. Naftapuurimist plaaniv firma Rockhopper Exploration teatas, et kavatseb pumbata 532 miljonit barrelit, varem kavatses firma seal pumbata 312 miljonit barrelit naftat, vahendas The Telegraph.

Falklandi saarte valitsus kiitis naftapuurimise heaks, hoolimata sellest, et Suurbritannias võimul olevad leiboristid keelasid nafta- ja gaasipuurimise laiendamise. See keeld ei kehti aga Falklandi territooriumi kohta, kuna naftapuurimine on riigisisene asi, mille lahendamine jääb piirkonnas asuvale valitsusele.

Falkland pole liitunud ka Pariisi kliimakokkuleppega ning saarte elanikud pigem toetavad naftapuurimise suurendamist.

Suurbritannia välisminister David Lammy ütles, et kliimameetmed on välisministeeriumi tegevuses kesksel kohal ning valitsus ei toeta Falklandi plaane rahaliselt. Lammy siiski lisas, et Falklandi loodusvarade uurimine on Falklandi saarte valitsuse siseasi.

Ka Briti välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et "Falklandi saartel on õigus arendada neid loodusvarasid, mis kuuluvad Falklandi saartele".

Falklandi saared on Suurbritannia meretagune ala, mille välispoliitika kujundamine kuulub endiselt Londoni pädevusse.

Saarte vastu tunneb huvi ka Argentina ning seetõttu puhkes 1982. aastal ka Falklandi sõda. Hukkus 255 Briti ja 649 Argentina sõdurit. Surma sai ka kolm Falklandi saarte elanikku.