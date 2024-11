Allikad: kompartei alustas Hiina kaitseministri suhtes uurimist

Hiina kommunistlik partei suurendab kontrolli sõjaväe üle ning asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele Financial Times, et Hiina võimud alustasid kaitseministri suhtes uurimist.

Kompartei peasekretär Xi Jinping peab halastamatut sõda korruptsiooni vastu juba ligi kümnendat aastat, ehkki kriitikud väidavad, et eesmärk on vabaneda poliitilistest rivaalidest. Seekord võtsid võimud vaatluse alla Dong Juni, kes on järjekorras juba kolmas kaitseminister, kelle suhtes on väidetava korruptsiooni tõttu algatatud uurimine.

Dong Jun võttis ameti üle kindral Li Shangfult, viimane visati lõpuks ka kommunistlikust parteist välja. Mõlemad mehed nimetas ametisse Xi Jinping. USA ametnike teatel alustati nüüd ka Dong Juni suhtes korruptsiooniuurimist.

Peking kahtlustas Lid altkäemaksuvõtmises ja ametiseisundi kuritarvitamises. Li ise võttis ameti üle Wei Fenghelt, kes samuti visati parteist välja ja on uurimise all.

Kompartei käivitatud puhastus sõjaväe juhtkonnas algas juba varem ning viimaste aastate jooksul on mitu kindralit jäänud ametist ilma. Võimud on võtnud sihikule veel ka kaitsetööstuse juhid.