Läti-Valgevene piiritaristu ehitustööd on lõpusirgel, kirjutab Läti rahvusringhääling LSM .

Läti-Valgevene 145-kilomeetrine piiritara valmis tänavu juulis.

Piiritara äärde rajatakse endiselt 119 kilomeetri pikkust kergsõidukitele mõeldud teed, 27 kilomeetri pikkust jalgsipatrulliks mõeldud rada ning ka 1,75-kilomeetrist pontoonrada.

Taristutööd piki piiriaia maismaalõike on kavas lõpetada selle aasta lõpuks.

Daugava lõigule, kuhu piirdeaeda ei kavandata, on ehitatud kuus vaatetorni ning kergsõidukitele mõeldud patrullrajad. Veel on kavas rajada 16,7-kilomeetrine patrullirada ja viis silda, mis võimaldavad piirivalvuritel jõgesid ja ojasid ületada.

Aktiivselt käib ka Läti ja Venemaa vahelise piiritara ehitamine.

Praegu on plaanitud 283 kilomeetri pikkusest piiritarast välja ehitatud ca 86 protsenti. Ehitada on jäänud veel 38 kilomeetrit piirdeaedu, millest 10 kilomeetrit on planeeritud käesolevaks aastal valmis saada. 28 kilomeetrit piirdeaeda eriti raskesti ligipääsetavates kohtades valmib aga järgmise aasta oktoobri lõpuks.