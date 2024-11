Opositsioonilt kriitikat saanud Põlva vallamajale pandi nurgakivi

Uue vallamaja ehitamist on plaanitud ligi kümme aastat, kuid uue hoone ehitamise vastu on olnud vallavolikogu opositsioon, kes ei ole pidanud vajalikuks suurendada valla laenukoormust uue administratiivhoone ehituseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me asume täna kolmes erinevas hoones, millest kaks on väga raskesti ligipääsetavad. Vallavalitsust külastab 600 kuni 700 inimest ühes kuus ja täna peame me tunnistama, et kahte hoonesse meil ratastooliga ja liikumisraskustega inimesed ligi ei pääse. Ja nad on üksteisest nii kaugel, et inimesel ongi tihtipeale raske üles leida seda õiget hoonet ja sinna veel ligi pääseda. Täna me lahendame selle probleemi ära," ütles Põlva vallavanem Martti Rõigas.