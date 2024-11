Delfi väljaannete mõjukate edetabeli esikohal on peaminister Michal

"Mõjukaim sai valitud, ja kui üldiselt oleme püüdnud eristada inimest ta ametist, siis tihti see ei õnnestu, eriti kui mängus on kriisiaastad ja peaminister," kirjutas valikut selgitades Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. "Ja võitiski Michal, just sellepärast, et ta peaministrina suutis otsustada ja suunata riigieelarve tegemist nii, et valitsus hakkas lõpuks kärpima (kuigi liiga vähe!) ja vaadati üle maksud (kuigi selle mõju võib olla ka negatiivne). Märksõna on otsustavus, kuigi otsustavust on arendada veel nii Michalil kui ka kõigil teistel."

Edetabeli kolmandal positsioonil on haridusminister ja erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas. Talle järgnevad grupina ühele astmele paigutatud Martin Herem, Veiko-Vello Palm ja Kusti Salm ning Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Reinsalu järel on Delfi toimetuste hinnangul mõjukuse poolest siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets, konkureeriva meediagrupi omanik ettevõtja Margus Linnamäe, rahandusminister Jürgen Ligi, ettevõtjad Martin ja Markus Villig ning kümnendal kohal kaitseminister Hanno Pevkur.

"Kui ettevõtjad on sel aastal oma positsiooni parandanud, nende hääl ja panus on nähtavamaks muutunud, siis kus on ülikoolid, kultuuriasutused, meelelahutus ja nende silmapaistvamad liidrid?" küsib Soonvald. "Me võime oma fantaasiat, soovmõtlemist ja poliitkorrektsust painutada, aga sellest on vähe – tegusid ja nimesid, mõju, isegi mõju kontuure me ei leia. See on probleem, võib-olla meie, tabeli koostajate probleem, aga peegel üldiselt ei valeta. Õnneks teater juba astub esile – Hendrik Toompere juuniori "Rahamaaga" ja… kultuuriinimeste naeruväärsete palkadega."

Soonvald märgib, et otsustamatus ja argus on Eesti avaliku elu kõige tõsisemad haigused, viirused, mis levivad ja muudavad avalikud ametid mittemotiveerivaks ja elu Eestis stagneeruvaks.

Kokku on edetabelis 100 isikut, seal on küll meelelahutustegelasi, aga puuduvad tegevajakirjanikud.

Edetabelit näeb siit: https://epl.delfi.ee/artikkel/120338145/eesti-mojukad-2024-just-nemad-kujundavad-enim-eesti-rahva-heaolu

Edetabeli panid kokku Eesti Päevalehe, LP, Delfi, Eesti Ekspressi, Maalehe, Kroonika, Anne & Stiili, Eesti Naise, Oma Maitse, Pere ja Kodu, Tervis Plussi ja Maakodu ajakirjanikud, kes hindasid kandidaatide mõju Eestile sel aastal.