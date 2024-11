Reisifirma Kon Tiki kliendid on endiselt Keenia hotellis lõksus

Reisifirma Kon Tiki korraldatud reisiga Keeniasse reisinud eestlased on reede hommiku seisuga jätkuvalt hotellis kinni, kuid sealne olukord on rahulik, sõnas Eesti välisministeeriumi esindaja.

"Välisministeerium jätkab suhtlemist reisiseltskonnaga ja täna hommikul saime kinnituse, et inimestega on endiselt kõik hästi ja olukord hotellis on rahulik," ütles välisministeeriumi Bretty Sarapuu reedel.

Sarapuu sõnul jätkab välisministeerium jõupingutusi, et Eesti kodanikud vabastataks hotellist lähipäevil.

"Eesti suursaadik ja aukonsul Keenias suhtlevad hotelliketiga ja Keenia ametiasutustega, aukonsul on kaasanud protsessi ka juristi," sõnas Sarapuu.

Neljapäeval kirjutas Delfi, et eestlastest turiste hoitakse Keenias ühes hotellis kinni, kuna hotell pole reisibüroolt Kon Tiki veel raha kätte saanud. Reisibüroo esindaja väitis, et 40 000 dollari suurune makse on tehtud – oodatakse selle laekumist ning seejärel saavad inimesed koju.

Neljapäeva õhtul teatas reisifirma Kont Tiki ka, et lõpetab raske majandusliku olukorra tõttu tegevuse. Kõik ettevõtte alt reisile suundunud inimesed, kes on hetkel reisidel, saavad oma reisi lõpuni teha ja kui peaks ettenägematuid olukordi tekkima, siis kõik kulud kojulennuks kaetakse, kinnitas ettevõte pressiteates.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on kasutusele võtnud Kon Tiki Reiside tagatise.