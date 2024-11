Saksa ülemkohus lükkas tagasi taastuvenergia tootjate kaebuse

Saksamaa 22 tuule-, päikese- ja biomassienergia tootjat esitasid föderaalsele põhiseaduskohtule avalduse, milles leiti, et Venemaa sõjale Ukrainas järgnenud energiakriisiga tegelemine oli riigi kohustus ja seetõttu oleks seda pidanud rahastama üldistest maksudest. Samuti ütlesid nad, et nende rajatised ei aidanud kaasa kõrgetele elektrihindadele.

Kuid konstitutsioonikohus leidis, et meede oli energiakriisi tekitatud erandolukorras põhiseaduspärane, vahendas uudisteagentuur AP.

Maksu suurelt kasumilt, mida nimetati ka liigseks kasumiks, mida paljud peamiselt just taastuvatest allikatest elektri tootjad said tänu ülikõrgetele energiahindadele, kasutati ajavahemikus detsember 2022 kuni juuni 2023, et aidata rahastada valitsuse loodud elektri hinnapiduri mehhanismi. Sellega piirati osaliselt kodumajapidamiste ja ettevõtete jaoks elektrienergia maksumust.

Meede oli osa leevenduspaketist, mis koostati vastuseks kõrgetele gaasihindadele, mis elektrituru ülesehituse tõttu tõstis üldiseid energiakulusid. See tõi mõnedele madalate fossiilkütuste kuludega rajatiste operaatoritele, aga ka taastuvatest energiaallikatest elektrit tootvate rajatiste operaatoritele ebatavaliselt kõrge kasumi.