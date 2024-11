Eesti on Euroopa Komisjonile lubanud, et kaotab avamere tuuleparkidele seatud kõrgusepiirangud enne järgmise aasta lõppu.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet kinnitab, et kui kaitseministeerium soovib tuuleparkidele täiendavaid piiranguid seada, on see võimalus veel olemas.

Madis Hindre