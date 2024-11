Zelenski: läänest saadud hävitajad F-16 aitavad tõrjuda Vene tiibrakette

"Kuidas F-16-d tänaseks tööle on hakanud? Väga hästi. Üldiselt eeskujulikult. Meil on neid väga vähe. Mida nad teevad" Hävitasid kaks päeva tagasi seitse tiibraketti. Seitse raketti, mis olid sihitud infrastruktuuri, tsiviiltaristu pihta," rääkis Zelenski reedel antud intervjuus Briti telekanalile Sky News.

Zelenskõi: Ukrainal on probleeme 10 brigaadi täieliku varustamisega

Ukrainal on vaja relvastada kümme brigaadi, kuid Kiievi partnerid on tarninud vajalikku varustust ainult kahe ja poole brigaadi jaoks, ütles reedel president Volodõmõr Zelenski.

"Nad (partnerid - IF-U) räägivad mobilisatsioonist, kuid reaalne probleem on kümne brigaadiga, mida meie partnerid ei ole varustanud. Ma palusin neid juba rohkem kui aasta tagasi, et meil on vaja need brigaadid varustada," rääkis Zelenski intervjuus Sky Newsile.

"Me võtsime selle otsuse vastu USA ja Euroopa liitlastega, aga tänaseks päevaks on Euroopa ja USA täielikult varustanud kaks ja pool brigaadi."

"Keegi küsis minult, ma ei taha öelda, kes, aga see on mõnede Euroopa liidrite seisukoht mobilisatsiooni suhtes, et meil on vaja noori [värvata] jne. Ja siis ma ütlesin, et te sooviksite, et keegi sureks, kuna tal pole relvi. Kas te tahate, et ma mobiliseeriks lihtsalt noori mehi, aga nad ei tea, millisesse brigaadi minna ja milliste relvadega," rääkis Ukraina president.

Ta selgitas, et Ukraina vägede koosseisu piirangud on seotud sooviga säästa inimelusid.

"Ja kui mõnel Euroopa või Ameerika kõrge isikul on seisukoht meie mobiliseeritute vanusepiiri suhtes, siis ma tahan meie partneritelt paluda teha oma osa ja meie teeme oma osa," rõhutas Zelenski.