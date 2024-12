Meedia: Trump on arutanud Orbaniga Ukraina sõda

Oluline 1. detsembril kell 8.30:

Meedia: Trump on vestelnud Orbaniga Ukraina sõjast

USA presidendiks valitud Donald Trump on väidetavalt pidanud alates 5. novembrist mitu telefonivestlust Ungari peaministri Viktor Orbaniga, ütlesid Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus (RFE/RL) Ungari toimetusega rääkinud allikad.

Ungari valitsuse insaiderid paljastasid, et Trump küsis Ukraina sõja lõpetamise strateegiate kohta Orbani arvamust, vahendas The Kyiv Independent.

Trump kritiseeris oma kampaania ajal, et USA on Ukrainale eraldanud miljardeid dollareid, ja väitis, et võib sõja lõpetada 24 tunni jooksul pärast Valgesse Majja naasmist. Vaatlejad tõlgendavad tema sõnavõttu vihjena, et Ukrainal võib tekkida vajadus loovutada praegu Venemaa kontrolli all olev territoorium.

Orban, kes on tuntud oma tihedate sidemete poolest nii Venemaa presidendi Vladimir Putini kui ka Trumpiga, on avalikult kritiseerinud EL-i abi Ukrainale ja takistanud Moskva-vastaseid sanktsioone.

Ukraina rajas kindlustuse Zaporižžjasse

Ukraina on ehitanud Zaporižžja linna lähedale tugevaid kindlustusi, et valmistuda võimalikuks Venemaa pealetungiks selles piirkonnas.

Fedorov ütles, et kindlustuste konstruktsioone on varasemate versioonidega võrreldes oluliselt täiustatud ja et moderniseeritud kaitsemehhanismid on eriti osavad droonirünnakute tõrjumisel.

Fedorovi teade tuli pärast Kiievi hoiatusi võimaliku Venemaa rünnaku eest Zaporižžja oblastis.

President Volodõmõr Zelenski ütles 25. novembril, et Ukraina jälgib Venemaa vägede liikumist lõunapiirkonnas ja on täheldanud ohte.

Ukraina sõjaväe Lõuna väejuhatuse pressiesindaja Vladyslav Vološin ütles 11. novembril, et Venemaa võib Zaporižžja oblastile uue pealetungi alustada mis tahes päeval. Samuti on Venemaa alustanud rünnakurühmade paigutamist piirkonna rindepositsioonidele, ütles Vološin.

Venemaa korraldab ka intensiivseid rünnakuid mitmel idarinde lõigul, üritades läbi murda Ukraina kaitsest Donetski oblastis Pokrovski ja Kurahhove linnade suunas.

Sõltumatu Venemaa väljaande Agentstvo analüütikute sõnul areneb Venemaa praegu kiireima kiirusega alates 2022. aastast.