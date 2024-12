Tapa uurib, kas rahvas toetab Vabadussõja ausamba valikul žürii otsust

Hoolimata sellest, et žürii on Tapale püstitatava Vabadussõja mälestusmärgi ideekonkursi võitja välja kuulutanud, korraldab Tapa vald arvamuskorje, uurides inimestelt, milline peaks olema vallas püsti pandav Vabadussõja mälestusmärk. Arhitektide liit taunib valla sellist käitumist.

Tapa vald küsib rahva arvamust Vabadussõja mälestusmärgi ideekonkursile laekunud 11 töö kohta 10. jaanuarini internetis ja Tapa raamatukogu internetipunktis. Mälestusmärgi püstitamise üks eestvedajatest, Tapa valla arendusnõunik ja žürii liige Valdo Helmelaid ütles, et rahva arvamus aitab vallavalitsusel edasisi samme sättida.

"Professionaalne žürii tegi küll oma otsuse, aga need, kes selle ausambaga ja selle ümber kujundatud linnaruumiga sada ja pluss aastat koos hakkavad elama, on ikkagi Tapa linna ja valla rahvas. Seepärast on oluline, et nende arvamused, tunnetus ja seisukohad oleks ka kajastatud," ütles Helmelaid

Tapa mälestusmärgi ideekonkursi kaaskorraldaja arhitektide liidu andmetel on selline žürii otsuse järgne rahva arvamuse küsimine Eestis ainulaadne. Liidu soovitus on, et kohalikele tuleks arvamuskorje asemel hoopis võidutööd tutvustada.

"Kui võidutöö on välja valitud, siis ei ole enam mõtet minna rahvaga arutama, kas võiks midagi muud teha, sest otsus on juba tehtud," ütles Eesti arhitektide liidu president Aet Ader.

Aet Adra sõnul on tavaliselt lastud rahval oma lemmik valida pärast seda, kui žürii on valinud nominendid, aga pole veel preemiate laureaate välja kuulutanud.

Tapalase Indrek Jurtšenko sõnul on ta aastaid rääkinud sellest, et Tapa vajab väärikat Vabadussõja monumenti. Praegune sambakonkurss on tema arvates ebaõnnestunult korraldatud.

"Vallakodanikuna tundub, et mõnes mõttes on asjad natuke tagurpidi, sest kaasamismoment peaks olema kohe algusfaasis," sõnas Jurtšenko.

Nii Valdo Helmelaid kui ka Indrek Jurtšenko olid ühel meelel, et konkursile laekunud tööde seast on Vabadussõja võidu tähistamise väärilist raske leida.

"Perfektset tööd ei olnud, aga 2024. aastal Eesti skulptorid ja arhitektid näevad Eesti Vabadussõja võidu tähistamist sellisel viisil - tulemus oli see," nentis Helmelaid.

"Kui on sundvalik ja rohkem konkursse välja ei kuulutata ning raha selleks ei ole, siis midagi saaks. Aga ma hakkaks põhimõtteliselt kogu protsessiga otsast peale," lisas Jurtšenko.

Vabadussõja mälestusmärk on plaanis püstitada Tapa kirikuparki praegu seal asuva skulptuuri "Eestimaa ärkab" asemele. 1991. aastal loodud "Eestimaa ärkab" saab Valdo Helmelaiu sõnul endale sobivama koha, selle jaoks on kaalutud näiteks asukohta Tapa raamatukogu juures.