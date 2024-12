Otse kell 13.15: Durejko ja Sutter astuvad erikomisjoni ette

Avalikule istungile on kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks, kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga, Eesti Energia AS-i juhatuse esimees Andrus Durejko, tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter, keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra, keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius ja TTÜ energiatehnoloogia instituudi direktor Alar Konist.

Hiljuti avalikustati rahandusministeeriumi tellitud erikontrolli tulemused rikkumiste tuvastamiseks Eesti Energias. Raportis sedastati muuhulgas, et Eesti Energial on probleeme keskkonnanõuete täitmisega. Möödunud nädalal teavitas Eesti Energia börsi, et lõpetab Eesti elektrijaamas vanemates energiaplokkides elektri tootmise, et mitte rikkuda kehtivaid keskkonnanõudeid.