Draamateater müüs suvelavastuse "Rahamaa" piletid hetkega välja

Selle aasta juunis Tartu Kammivabrikus esietendunud Hendrik Toompere jr lavastus "Rahamaa" osutus publikumenukiks ning sai ka paljudelt kriitikutelt kiita. Järgmise aasta juunis saab lavastust taas Tartus näha, kuid pileteid õnnestus saada vaid neil, kes taipasid enne piletimüügi algust kodulehel järjekorda võtta.

"Tipphetkel oli ühes ajahetkes korraga toimetamas meie lehel umbes 7000 inimest. Oleme uute kuude piletite müükitulekul näinud suurusjärgus sama suuri numbreid, kuid see on ühe hetke rekord," ütles draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson.

Kui suur oli surve müügisüsteemile, näitab tema sõnul kindlasti seegi, et "Rahamaa" kõigi 16 etenduse piletid müüdi ära nelja-viie minutiga. Seejuures oli piletite hind sellesuvisest kallim, sest kui tänavu sai neid osta 55-60 euroga, siis järgmise suve piletite hind algab 70 eurost.

"Selle põhjuseks on lavastuse ettevalmistuse ja mängimise väga suured üldkulud: me maksame ruumirenti, ehitame tühja tehaseruumi üles lava ja publikuala, rendime tribüüni ja üsna suures mahus kallis erinevat tehnikat – valgus, heli, video –, lennutame kohale muusikud Taanist ja Norrast ning transpordime ning toitlustame ja majutame kuu aega 50 trupiliiget," selgitas Tomson.

Piletisoovijaid tervitas draamateatri kodulehel pikk järjekord. Autor/allikas: Madis Hindre

Teatri esindaja märkis, et draamateatril on olnud suur surve müüa kallima hinnaga pileteid inimestele, kes on valmis etendusele pääsemiseks maksma kõrgemat piletihinda. Seepärast on "Rahamaa" saali eesosas kõigil etendustel üks väike 56 kohaga sektor, kuhu on võimalik osta toetajapileteid hinnaga 150 eurot.

Siiski on "Rahamaa" oma mastaabilt nii kallis projekt, et seniste mängukordadega teater Tomsoni sõnul lavastuse väljatoomise kulusid veel tasa ei teeninud, vaatamata sellele, et sel suvel oli neil kasutada kultuuripealinna toetus, mida järgmisel aastal sellises mahus ei ole.

Ülikiire piletimüügi järellainetus alles kestab: sotsiaalmeedia on täis teateid neilt, kes pole kaotanud lootust "Rahamaa" pileteid järelturult hankida.