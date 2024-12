Hiina lubas vastata Leedu otsusele diplomaate välja saata

Hiina välisministeerium teatas avalduses, et Leedu ei ole esitanud põhjust diplomaatide väljasaatmiseks ja lisas, et jätab endale õiguse rakendada vastumeetmeid.

Leedu välisministeerium teatas reedel, et edastas Pekingile diplomaatilise noodi kolme Hiina esindaja kuulutamisest persona non grata'ks tegevuse eest, mis rikub Viini diplomaatiliste suhete konventsiooni ja Leedu seadusi.

"Otsus tehti vastutavate asutuste edastatud teabe ning akrediteerimata töötajate staatuse ja tegevuse vastuolu tõttu diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni sätete, rahvusvahelise õiguse muude põhimõtete ja tavadega ning Leedu seadusandlusega," seisis ministeeriumi avalduses.

Ministeerium ei kommenteerinud konkreetseid tegusid, mis selle otsuseni viisid.

Hiina esinduse töötajatel on Leedust lahkumiseks aega üks nädal.

"Leedu on alati olnud ja on jätkuvalt avatud konstruktiivsele dialoogile, et lahendada kahepoolseid küsimusi vastastikusel kokkuleppel," teatas välisministeerium. Ministeerium lisas, et loodab, et diplomaatilised suhted põhinevad pariteetsuse põhimõtetel, sealhulgas mis puudutab Leedu diplomaatilist esindust Hiinas.

Samuti teatas ministeerium, et on pakkunud Hiinale ajutist lahendust, et tagada selle diplomaatilise esinduse põhiliste konsulaar-, viisa- ja haldusfunktsioonide järjepidevus kooskõlas erimissioonide konventsiooniga.

Leedu suhted Hiinaga halvenesid 2021. aastal pärast Taiwani esinduse avamist Vilniuses. Vastuseks alandas Peking diplomaatilisi suhteid Vilniusega ja kehtestas kaubanduspiirangud. Seepeale kutsus Leedu Pekingist tagasi oma suursaadiku ja teised diplomaadid.

Hiljuti tegid Leedu president Gitanas Nausėda ja peaministrikandidaat Gintautas Paluckas ettepaneku suhete normaliseerimiseks Hiinaga.