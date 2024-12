Tartu lasteaiast lahkunud kolm last on leitud

Esmaspäeval kella 13 paiku anti häirekeskusele teada, et Tartus F. R. Kreutzwaldi tänaval asuvast lasteaiast on ära läinud kolm 5–7 aasta vanust last. Politsei otsis kadunud lapsi koostöös õpetajate ja lastevanematega.

Lapsed jõudsid oma rännakul Eha tänavale ühe kadunud lapse koju, lisas politsei.